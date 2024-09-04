Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın göz alıcı güzellikleri kadar karanlık ve ürkütücü yüzü de var. Bu hafta, doğanın en korkutucu yönlerini gözler önüne seren 15 yeni fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz.
Buyrun o fotoğraflara birlikte göz atalım 👇
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1. Hem mükemmel hem ürkütücü
2. Sisteki dev zürafa
3. Hala biraz canlı gibi ama böcekler tarafından kolonize edilmiş
4. Ziyafet çeken bir şahin
5. Beyaz kuyruklu kartal kalan yemeğiyle birlikte
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6. ''Ganj Nehri Yunusu son derece bulanık sularda yaşar ve bu nedenle küçük, esasen işe yaramaz gözlere sahiptir - birkaç tatlı su yunusundan biridir ve aynı zamanda Hindistan'ın Ulusal Su Hayvanıdır''
7. Bu genç geyik, rakibinin kafasını bir kupa olarak aldı
8. Bir savaşçı kartal, bir leguaan'ı yemeği yapıyor. Maasai Mara Ulusal Rezervi, Kenya.
9. Ağzında yemeği ile bir yılan
10. ''Shrikes, kemirgenler, kertenkeleler ve diğer kuşları avlayan etçil ötücü kuşlardır. Birinin kazığa geçirilmiş tüylü kurbanının yanında tünediğini görene kadar her şey eğlenceli ve oyundur''
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11. ''Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Ruinsara Tal'da talihsiz bir böceği hızlıca yemek üzere olan kara göğüslü ispinoz''
12. Örümcek bu turu kazandı.
13. Bu küçük örümcek daha büyük bir örümceği yakalayıp öldürdü.
14. Kahvaltının tadını çıkarıyor.
15. Sümüklü böcek 1, Fare 0
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