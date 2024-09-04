Maymuna Selfie Çektirdiği İçin Beş Parasız Kalan Adamın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Maymuna Selfie Çektirdiği İçin Beş Parasız Kalan Adamın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
2011’de İngiliz fotoğrafçı David Slater, bir makak maymununa kamerasını verip birkaç selfie çekmesini sağladı. Eğlenceli başlayan bu olay, Slater’ın hayatını alt üst edecek bir hukuk savaşına dönüştü.
Fotoğraflarıyla ünlü olmayı bekleyen David Slater, maymunun çektiği bir selfie nedeniyle kendini yıllarca süren bir mahkeme sürecinin içinde buldu.
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2011 yılında David Slater, Endonezya’daki bir ada olan Sulawesi’de bir grup makak maymununu fotoğraflıyordu.
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Fotoğrafların sevimliliği dünya çapında büyük ilgi gördü. Ancak Slater'ın hayatı, bu basit selfie olayı nedeniyle tahmin edemeyeceği bir yöne sürüklendi.
İşin içine PETA da dahil olunca işler iyice karıştı!
Ancak ABD mahkemesi, hayvanların telif hakkı iddiasında bulunamayacağına karar verdi. Yine de bu karar, Slater için rahatlatıcı olmadı çünkü fotoğraflar hala halka açık ve telifsizdi.
Eylül 2017'de PETA ve Slater; Slater'ın fotoğraflarının, gelecekteki gelirlerinin bir kısmını vahşi yaşam örgütlerine bağışlayacağı bir anlaşmaya vardı.
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