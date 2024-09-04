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Maymuna Selfie Çektirdiği İçin Beş Parasız Kalan Adamın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi

Maymuna Selfie Çektirdiği İçin Beş Parasız Kalan Adamın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.09.2024 - 11:55

2011’de İngiliz fotoğrafçı David Slater, bir makak maymununa kamerasını verip birkaç selfie çekmesini sağladı. Eğlenceli başlayan bu olay, Slater’ın hayatını alt üst edecek bir hukuk savaşına dönüştü.

Fotoğraflarıyla ünlü olmayı bekleyen David Slater, maymunun çektiği bir selfie nedeniyle kendini yıllarca süren bir mahkeme sürecinin içinde buldu.

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2011 yılında David Slater, Endonezya’daki bir ada olan Sulawesi’de bir grup makak maymununu fotoğraflıyordu.

2011 yılında David Slater, Endonezya’daki bir ada olan Sulawesi’de bir grup makak maymununu fotoğraflıyordu.

O sırada Slater, kamerasını meraklı bir makaka maymunu olan Naruto’ya uzattı. Naruto birkaç kare yakalamayı başardı ve bu fotoğraflardan bazıları viral oldu.

Fotoğrafların sevimliliği dünya çapında büyük ilgi gördü. Ancak Slater'ın hayatı, bu basit selfie olayı nedeniyle tahmin edemeyeceği bir yöne sürüklendi.

Fotoğrafların sevimliliği dünya çapında büyük ilgi gördü. Ancak Slater'ın hayatı, bu basit selfie olayı nedeniyle tahmin edemeyeceği bir yöne sürüklendi.

2012 yılında Wikimedia Commons, fotoğrafları telif ücretsiz olarak platformuna ekledi. 

Slater, fotoğrafların kaldırılmasını veya kendisine ödeme yapılmasını talep etti ancak Wikimedia, fotoğrafların telif hakkının maymuna ait olduğunu ve Slater’ın bu fotoğraflar üzerinde hak iddia edemeyeceğini savundu.

İşin içine PETA da dahil olunca işler iyice karıştı!

İşin içine PETA da dahil olunca işler iyice karıştı!

2015 yılında hayvan hakları savunucusu PETA, Naruto’nun haklarını savunmak adına Slater’a dava açtı. PETA, fotoğraflardan elde edilen gelirlerin maymunun hakları doğrultusunda kullanılması gerektiğini öne sürdü.

Ancak ABD mahkemesi, hayvanların telif hakkı iddiasında bulunamayacağına karar verdi. Yine de bu karar, Slater için rahatlatıcı olmadı çünkü fotoğraflar hala halka açık ve telifsizdi.

Ancak ABD mahkemesi, hayvanların telif hakkı iddiasında bulunamayacağına karar verdi. Yine de bu karar, Slater için rahatlatıcı olmadı çünkü fotoğraflar hala halka açık ve telifsizdi.

Slater, avukat masrafları ve iş kayıpları nedeniyle neredeyse iflasın eşiğine geldi. 

Maymun davası, Slater’ın maddi olarak tükenmesine yol açtı. Yeni fotoğraf ekipmanı alacak parası kalmayan Slater, fotoğrafçılığı bırakmayı bile düşündü.

Eylül 2017'de PETA ve Slater; Slater'ın fotoğraflarının, gelecekteki gelirlerinin bir kısmını vahşi yaşam örgütlerine bağışlayacağı bir anlaşmaya vardı.

Eylül 2017'de PETA ve Slater; Slater'ın fotoğraflarının, gelecekteki gelirlerinin bir kısmını vahşi yaşam örgütlerine bağışlayacağı bir anlaşmaya vardı.

Görünüşe göre bir selfie, her zaman eğlenceyle sonuçlanmayabiliyor!

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