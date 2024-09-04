Maymuna Selfie Çektirdiği İçin Beş Parasız Kalan Adamın Ağızları Açık Bırakan Hikayesi

2011’de İngiliz fotoğrafçı David Slater, bir makak maymununa kamerasını verip birkaç selfie çekmesini sağladı. Eğlenceli başlayan bu olay, Slater’ın hayatını alt üst edecek bir hukuk savaşına dönüştü.

Fotoğraflarıyla ünlü olmayı bekleyen David Slater, maymunun çektiği bir selfie nedeniyle kendini yıllarca süren bir mahkeme sürecinin içinde buldu.

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