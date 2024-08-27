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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 20:48

Doğa bazen acımasız bir hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapar ve bu kavgalar bazen ürkütücü sonuçlar doğurabilir. Hayvanlar arasındaki şiddetli mücadelelerin galibi, genellikle diğerinin ödülüne ya da direkt yemek olarak kendisine sahip olur. Bu çarpıcı 15 fotoğraf da, doğanın o korkutucu yüzünü gözler önüne seriyor.

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Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarını İncelemeyi Unutmayın👇

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1. Sümüklü böceklerin solucan yediğini bilmiyor muydunuz?

1. Sümüklü böceklerin solucan yediğini bilmiyor muydunuz?

2. Su yılanı minik yayın balıklarını başarıyla avladı.

2. Su yılanı minik yayın balıklarını başarıyla avladı.

3. Paracas Ulusal Rezerv Parkı'nda çürüyen deniz aslanı.

3. Paracas Ulusal Rezerv Parkı'nda çürüyen deniz aslanı.

4. Kurutulmuş bebek yarasa.

4. Kurutulmuş bebek yarasa.

5. Kumla kaplı martı.

5. Kumla kaplı martı.
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6. Martı ile Şahinin kavgası: Kazanan belli.

6. Martı ile Şahinin kavgası: Kazanan belli.

7. Kazananın yemeği hazır.

7. Kazananın yemeği hazır.

8. Bu ren geyiği tüm yaz boyunca bu gölde çürüdü.

8. Bu ren geyiği tüm yaz boyunca bu gölde çürüdü.

9. Aynı tarla dikeninde avlarını yakalayan iki avcı.

9. Aynı tarla dikeninde avlarını yakalayan iki avcı.

10. Bu balinanın faili orka olabilir mi?

10. Bu balinanın faili orka olabilir mi?
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11. Anne tilki yavrusunu besliyor.

11. Anne tilki yavrusunu besliyor.

12. Karadul bir marangoz arıyı tuzağa düşürürken.

12. Karadul bir marangoz arıyı tuzağa düşürürken.

13. Bir rakun kafatasını ziyaret eden kelebekler.

13. Bir rakun kafatasını ziyaret eden kelebekler.

14. Arıyı canlı canlı yiyen peygamberdevesi.

14. Arıyı canlı canlı yiyen peygamberdevesi.

15. Yusufçuk bir ev sineğine saplanıyor.

15. Yusufçuk bir ev sineğine saplanıyor.

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