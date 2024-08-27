Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğa bazen acımasız bir hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapar ve bu kavgalar bazen ürkütücü sonuçlar doğurabilir. Hayvanlar arasındaki şiddetli mücadelelerin galibi, genellikle diğerinin ödülüne ya da direkt yemek olarak kendisine sahip olur. Bu çarpıcı 15 fotoğraf da, doğanın o korkutucu yüzünü gözler önüne seriyor.
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1. Sümüklü böceklerin solucan yediğini bilmiyor muydunuz?
2. Su yılanı minik yayın balıklarını başarıyla avladı.
3. Paracas Ulusal Rezerv Parkı'nda çürüyen deniz aslanı.
4. Kurutulmuş bebek yarasa.
5. Kumla kaplı martı.
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6. Martı ile Şahinin kavgası: Kazanan belli.
7. Kazananın yemeği hazır.
8. Bu ren geyiği tüm yaz boyunca bu gölde çürüdü.
9. Aynı tarla dikeninde avlarını yakalayan iki avcı.
10. Bu balinanın faili orka olabilir mi?
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11. Anne tilki yavrusunu besliyor.
12. Karadul bir marangoz arıyı tuzağa düşürürken.
13. Bir rakun kafatasını ziyaret eden kelebekler.
14. Arıyı canlı canlı yiyen peygamberdevesi.
15. Yusufçuk bir ev sineğine saplanıyor.
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