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Alain Delon'un Vasiyeti Yerine Getirilmeyecek! Çocuğu Gibi Sevdiği Köpeği Loubo Başka Bir Yuvada Yaşayacak!

Alain Delon'un Vasiyeti Yerine Getirilmeyecek! Çocuğu Gibi Sevdiği Köpeği Loubo Başka Bir Yuvada Yaşayacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 21:49

Yakışıklılığıyla hafızalara kazınmış Fransız sinema yıldızı Alain Delon, geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Alain Delon'un köpeği Loubo ile gömülme isteği ise yerine getirilmeyecek: Loubo uyutulmayacak! 

İşte, detaylar...

Tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan Fransız aktör, 1960'ların başından 80'lerin ortasına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörleri arasında yerini aldı.

Tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan Fransız aktör, 1960'ların başından 80'lerin ortasına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörleri arasında yerini aldı.

Yakışıklılığı ve yetenekleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alain Delon'u yıllar dahi eskitemedi.

88 yaşında hayatını kaybeden Alain Delon'un son arzusu ise yerine getirilmeyecek!

88 yaşında hayatını kaybeden Alain Delon'un son arzusu ise yerine getirilmeyecek!

Delon, en sevdiği ve çocuğu gibi gördüğünü ifade ettiği köpeği Loubon ile birlikte gömülmek istemişti.

Yıllar önce verdiği bir röportajda, hayatı boyunca yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu söyleyen Fransız sinema efsanesi, köpekleri için İsviçre'de yaptırdığı mezarlığa gömülmek istediğini söylemişti.

Yıllar önce verdiği bir röportajda, hayatı boyunca yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu söyleyen Fransız sinema efsanesi, köpekleri için İsviçre'de yaptırdığı mezarlığa gömülmek istediğini söylemişti.

The Guardian'ın haberine göre Delon, 2018 yılında ise Paris Match'e 'hayatının son dönemindeki köpeği' Loubo'yu anlattı. Delon, ölüme de çocuğu gibi gördüğü Loubo ile birlikte gitmek istiyordu.

Alain Delon, "Ondan önce ölürsem, veterinere bizi birlikte götürmesini söylerim," demişti!

Alain Delon, "Ondan önce ölürsem, veterinere bizi birlikte götürmesini söylerim," demişti!

Loubo'nun kollarında uyumasını isteyen Delon, 'Bunu, onun mezarımda bu kadar acı çekerek ölmesine izin vereceğini bilmekten daha çok isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

Delon'un ölümünün ardından, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Loubo'nun "uyutulması" ve ve Loiret'teki Douchy köyündeki evinin mezarlığındaki mezarına yatırılması konuşuluyordu ki hayvan hakları örgütü devreye girdi!

Delon'un ölümünün ardından, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Loubo'nun "uyutulması" ve ve Loiret'teki Douchy köyündeki evinin mezarlığındaki mezarına yatırılması konuşuluyordu ki hayvan hakları örgütü devreye girdi!

Fransız ikonu tarafından kurulan bir hayvan hakları örgütü olan Brigitte Bardot Vakfı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Loubo için endişelenmeyin,' paylaşımında bulundu.

Bardot Vakfı sözcüsü haberi Delon'un üç çocuğu Anouchka, Anthony ve Alain-Fabien'den aldığı bilgiyi Daily Mail'e aktardı: "Loubo uyutulmayacak"

Bardot Vakfı sözcüsü haberi Delon'un üç çocuğu Anouchka, Anthony ve Alain-Fabien'den aldığı bilgiyi Daily Mail'e aktardı: "Loubo uyutulmayacak"

Vakf sözcüsü, 'Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak' açıklamasında bulundu.

Alain Delon'un kıymetlisi Loubo'nun yeni yuvası da belli oldu!

Alain Delon'un kıymetlisi Loubo'nun yeni yuvası da belli oldu!

Fransa'da faaliyet gösteren bir hayvan hakları örgütü olan SPA köpeği almaya gönüllü oldu. Örgüt yaptığı açıklamada, 'Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine bağlı olmamalı.' 

SPA, Loubo'yu yanına alacak ve daha sonra yeni bir yuva ve aile bulacak.

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