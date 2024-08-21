Alain Delon'un Vasiyeti Yerine Getirilmeyecek! Çocuğu Gibi Sevdiği Köpeği Loubo Başka Bir Yuvada Yaşayacak!

Fransa'da faaliyet gösteren bir hayvan hakları örgütü olan SPA köpeği almaya gönüllü oldu. Örgüt yaptığı açıklamada, 'Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine bağlı olmamalı.'

SPA, Loubo'yu yanına alacak ve daha sonra yeni bir yuva ve aile bulacak.