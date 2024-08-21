Alain Delon'un Vasiyeti Yerine Getirilmeyecek! Çocuğu Gibi Sevdiği Köpeği Loubo Başka Bir Yuvada Yaşayacak!
Alain Delon'un Vasiyeti Yerine Getirilmeyecek! Çocuğu Gibi Sevdiği Köpeği Loubo Başka Bir Yuvada Yaşayacak!
Yakışıklılığıyla hafızalara kazınmış Fransız sinema yıldızı Alain Delon, geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Alain Delon'un köpeği Loubo ile gömülme isteği ise yerine getirilmeyecek: Loubo uyutulmayacak!
İşte, detaylar...
Tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan Fransız aktör, 1960'ların başından 80'lerin ortasına kadar Avrupa'nın önde gelen aktörleri arasında yerini aldı.
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