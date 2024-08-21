Cristiano Ronaldo Youtube Kanalı Açtı! Ünlü Futbolcunun YouTube Kanalı Saatler İçinde Milyonlara Ulaştı!
Cristiano Ronaldo Youtube Kanalı Açtı! Ünlü Futbolcunun YouTube Kanalı Saatler İçinde Milyonlara Ulaştı!
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açtı! Ronaldo 'Bekleyiş sona erdi', 'SIUUUbscribe' diyerek duyurdu ve yeni bir rekor daha kırdı.
İşte, detaylar...
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Cristiano Ronaldo, 'Bekleyiş sona erdi YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın' dedi ve milyonları peşinden sürükledi...
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Sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu YouTube kanalı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Takipçi sayısı hızla yükselen Cristiano Ronaldo, henüz 18 videonun yüklü olduğu kanalında şu dakikalarda 2.1 milyon takipçiyi geçti.
İşte, Cristiano Ronaldo'nun X hesabı üzerinden paylaştığı ve YouTube kanalını duyurduğu o video 👇
Merak edenler için Cristiano Ronaldo'nun YouTube Kanalı da burada 👇
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