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Cristiano Ronaldo Youtube Kanalı Açtı! Ünlü Futbolcunun YouTube Kanalı Saatler İçinde Milyonlara Ulaştı!

Cristiano Ronaldo Youtube Kanalı Açtı! Ünlü Futbolcunun YouTube Kanalı Saatler İçinde Milyonlara Ulaştı!

Cristiano Ronaldo
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 18:32 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 18:33

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açtı! Ronaldo 'Bekleyiş sona erdi', 'SIUUUbscribe' diyerek duyurdu ve yeni bir rekor daha kırdı. 

İşte, detaylar...

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Cristiano Ronaldo, 'Bekleyiş sona erdi YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın' dedi ve milyonları peşinden sürükledi...

Cristiano Ronaldo, 'Bekleyiş sona erdi YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın' dedi ve milyonları peşinden sürükledi...

Her adımı olay olan 39 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube'da da milyonları peşinden sürüklemeyi başardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu YouTube kanalı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Sosyal medya platformu X üzerinden duyurduğu YouTube kanalı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Başarılarla dolu futbol kariyeri boyunca 5 Ballon d'Or, 4 Altın Ayakkabı kazanarak Cristiano Ronaldo, 2020 yılında ise Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçildi. Futbolun devleri arasına adını yazdırmayı başaran Ronaldo, YouTube kanalını duyurduktan hemen sonra yaklaşık bir saatte 800 bini aşan abone toplatı.

Takipçi sayısı hızla yükselen Cristiano Ronaldo, henüz 18 videonun yüklü olduğu kanalında şu dakikalarda 2.1 milyon takipçiyi geçti.

Takipçi sayısı hızla yükselen Cristiano Ronaldo, henüz 18 videonun yüklü olduğu kanalında şu dakikalarda 2.1 milyon takipçiyi geçti.

'This is UR', yani Cristiano, YouTube'a bomba gibi geldi. Takipçi sayısı ise hızla yükselmeye devam ediyor...

İşte, Cristiano Ronaldo'nun X hesabı üzerinden paylaştığı ve YouTube kanalını duyurduğu o video 👇

Merak edenler için Cristiano Ronaldo'nun YouTube Kanalı da burada 👇

Merak edenler için Cristiano Ronaldo'nun YouTube Kanalı da burada 👇

Cristiano Ronaldo da artık @cristiano adı ile YouTube'da! 

İşte, kısa zamanda abone rekoru kıran Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı!

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