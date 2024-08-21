Fenerbahçe'nin Kalecisi Dominik Livakovic İstanbul'dan Ev Satın Aldı!
Fenerbahçe'nin Kalecisi Dominik Livakovic İstanbul'dan Ev Satın Aldı!
Dominik Livakovic, İstanbul'dan ev satın aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 29 yaşındaki file bekçisinin tercihi, Acarkent oldu. Hırvat futbolcu, bu yatırımı için ciddi bir miktar ödedi.
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2023 yazının transfer döneminde ülkesi Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig'e adım atan Livakovic, sürpriz bir kararla gündeme geldi.
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Ocak ayında baba olan 29 yaşındaki kaleci, İstanbul'dan ev alarak Türkiye'deki hayatını kalıcı hale getirdi.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Hırvat file bekçisinin eşi ve yeni doğan oğlunun tam anlamıyla rahat etmesi için geniş bir ev arayışına girdiğini ve tercihini Acarkent'ten yana kullandığını aktardı.
Üstündağ, Livakovic'in bu yatırım için 2 milyon dolar ödediği belirtti.
Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan kalecinin sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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