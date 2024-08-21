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Kulüp Bulamadılar: Bonservisi Elinde Olan Yıldız Futbolcular

Kulüp Bulamadılar: Bonservisi Elinde Olan Yıldız Futbolcular

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 15:07

Futbol dünyasında transfer döneminin son günleri yaklaşırken, bazı yıldız oyuncular hala kulüp arayışında. Bu isimler arasında tanınmış yetenekler, bonservis bedeli olmadan transfer olabilecekleri yeni takımlarını bekliyor. İşte dikkat çeken serbest oyuncular. 👇

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1. Adrien Rabiot (29 yaşında)

1. Adrien Rabiot (29 yaşında)

Juventus'tan ayrılan Fransız orta saha, oyun kuruculuk yetenekleriyle tanınıyor. Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarında.

2. Mario Hermoso (29 yaşında)

2. Mario Hermoso (29 yaşında)

Atletico Madrid'in deneyimli savunma oyuncusu, defans hattına sağlamlık katmak isteyen kulüpler için önemli bir opsiyon.

3. Yusuf Yazıcı (27 yaşında)

3. Yusuf Yazıcı (27 yaşında)

Lille'de geçirdiği başarılı dönem sonrası yeni bir meydan okuma arayan Yusuf, zamanında Türk futbolunun en gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

4. Anthony Martial (28 yaşında)

4. Anthony Martial (28 yaşında)

Manchester United'a veda eden Fransız forvet, hızı ve bitiriciliğiyle biliniyor. İngiliz ekibinde ne yazık ki çok başarılı olduğu söylenemez.

5. Memphis Depay (30 yaşında)

5. Memphis Depay (30 yaşında)

Atletico Madrid'de istikrarsız bir dönem geçiren Depay, kariyerine yeni bir başlangıç yapma peşinde.

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6. Wissam Ben Yedder (33 yaşında)

6. Wissam Ben Yedder (33 yaşında)

Monaco'daki performansıyla dikkat çeken Ben Yedder, hangi takıma transfer olursa olsun bitiriciliğiyle yine adından söz ettirecek gibi.

7. Wojciech Szczęsny (34 yaşında)

7. Wojciech Szczęsny (34 yaşında)

6 sezon Juventus'un kalesini koruyan file bekçisi, yeşil sahalara veda etmeden önce yeni bir macera aramak isteyenlerden.

8. James Rodriguez (33 yaşında)

8. James Rodriguez (33 yaşında)

Kolombiyalı yıldız, hem yaratıcılığı hem de tecrübesiyle orta sahaya dinamizm katmak isteyen takımlar için cazip bir seçenek. Fakat formsuzluğu akıllarda bir soru işareti.

9. Mats Hummels (35 yaşında)

9. Mats Hummels (35 yaşında)

Beşiktaş'ın gündemine de gelen Alman savunmacı, henüz bir kulüple anlaşamadı.

10. Davy Klaassen (31 yaşında)

10. Davy Klaassen (31 yaşında)

Inter, üç yıl önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ajax'ın eski yıldızını yeni sezonda takımda düşünmedi. Hollandalı orta sahanın geleceği belirsiz.

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11. Marcos Alonso (33 yaşında)

11. Marcos Alonso (33 yaşında)

Deneyimli sol bek, Barcelona'da bekleneni veremedi. İspanyalı futbolcu, 6 sezon Chelsea forması giymişti.

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