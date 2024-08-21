Kulüp Bulamadılar: Bonservisi Elinde Olan Yıldız Futbolcular
Kulüp Bulamadılar: Bonservisi Elinde Olan Yıldız Futbolcular
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1. Adrien Rabiot (29 yaşında)
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2. Mario Hermoso (29 yaşında)
3. Yusuf Yazıcı (27 yaşında)
4. Anthony Martial (28 yaşında)
5. Memphis Depay (30 yaşında)
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6. Wissam Ben Yedder (33 yaşında)
7. Wojciech Szczęsny (34 yaşında)
8. James Rodriguez (33 yaşında)
9. Mats Hummels (35 yaşında)
10. Davy Klaassen (31 yaşında)
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11. Marcos Alonso (33 yaşında)
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