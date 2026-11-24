Özbek, açıklamasında Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya devam edeceğini söyledi. Galatasaray Başkanı, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını da ekledi.

Özbek'e göre dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı ortak bir vicdani ses yükseliyor. Bu da tribünlerdeki desteğin siyasi bir mesaj değil, insani ve vicdani bir duruş olduğunu gösteriyor.