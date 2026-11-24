Dursun Özbek: "Netanyahu Hükümeti, Galatasaray'ı UEFA'ya Şikayet Etmiş"
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Özbek, Habertürk'e yaptığı yazılı açıklamada, taraftarların RAMS Park tribünlerinde Filistin'e destek için açtığı pankartlar nedeniyle İsrail'deki Netanyahu hükümetinin kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini duyduklarını söyledi. Özbek, sarı-kırmızılıların duruşunun siyasi değil, insani ve vicdani olduğunu vurguladı.
Özbek: "Duyduk ki Netanyahu hükümeti kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş"
"Bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur"
UEFA'ya çağrı: "Bu şikayete itibar etmesin"
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