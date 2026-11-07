İsrail'de Herzog Hükümet Kurma Görevini Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'a Verdi
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cumartesi günü yaptığı açıklamayla hükümet kurma görevini Başbakan Benjamin Netanyahu'nun en güçlü rakibine verdi. Geçen ay yapılan genel seçim, Netanyahu'ya da rakibine de hükümet kurmak için açık bir yol bırakmamıştı. Kararın arkasında Herzog'un Arap liderlerle yürüttüğü maraton görüşmeler de var.
Görev, Netanyahu'nun en güçlü rakibine gitti.
Netanyahu'nun koalisyonu çoğunluğu kaybetti.
Arap liderler Eisenkot'u aday gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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