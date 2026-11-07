İsrail'de Herzog Hükümet Kurma Görevini Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'a Verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cumartesi günü yaptığı açıklamayla hükümet kurma görevini Başbakan Benjamin Netanyahu'nun en güçlü rakibine verdi. Geçen ay yapılan genel seçim, Netanyahu'ya da rakibine de hükümet kurmak için açık bir yol bırakmamıştı. Kararın arkasında Herzog'un Arap liderlerle yürüttüğü maraton görüşmeler de var.