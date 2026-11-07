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İsrail'de Herzog Hükümet Kurma Görevini Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'a Verdi

İsrail'de Herzog Hükümet Kurma Görevini Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'a Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 22:52
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cumartesi günü yaptığı açıklamayla hükümet kurma görevini Başbakan Benjamin Netanyahu'nun en güçlü rakibine verdi. Geçen ay yapılan genel seçim, Netanyahu'ya da rakibine de hükümet kurmak için açık bir yol bırakmamıştı. Kararın arkasında Herzog'un Arap liderlerle yürüttüğü maraton görüşmeler de var.

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Görev, Netanyahu'nun en güçlü rakibine gitti.

Görev, Netanyahu'nun en güçlü rakibine gitti.

Cumhurbaşkanı Herzog, cumartesi günü yaptığı açıklamada eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'u yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini bildirdi. Eisenkot, Yashar Partisi'nin lideri ve Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak anılıyor. Seçim gecesi çıkış anketlerinin ardından Tel Aviv'deki parti genel merkezinde destekçilerini selamlayan Eisenkot'un önünde, seçimin ardından iki tarafın da çoğunluğu sağlayacağı net bir yol görünmüyordu.

Netanyahu'nun koalisyonu çoğunluğu kaybetti.

Netanyahu'nun koalisyonu çoğunluğu kaybetti.

İsrail'in en uzun süre görev yapan lideri Netanyahu, 27 Ekim'deki seçimde dini-milliyetçi koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğunu yitirdi. Koalisyonu buna rağmen parlamentonun en büyük bloğu olmayı sürdürdü ve Netanyahu görevde kalabilmek için mücadele ediyor.

Arap liderler Eisenkot'u aday gösterdi.

Arap liderler Eisenkot'u aday gösterdi.

Eisenkot'un başını çektiği Netanyahu karşıtı blok, çoğunluğu sağlayabilecek Arap partileriyle güçlerini birleştirmeyi reddediyor. Buna rağmen Arap liderler, Netanyahu ve aşırı sağcı müttefiklerinin politikalarına duydukları öfke nedeniyle Herzog'la yaptıkları maraton görüşmelerde Eisenkot'u aday gösterdi. Cumartesi günkü görevlendirme kararı bu adaylığın ardından geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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