Trump'ın Bazı Danışmanları Netanyahu Dışında Bir İsrail Hükümetini Daha Elverişli Görüyor
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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yapılacak İsrail seçiminde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu desteklediğini açıkladı. ABD'li yetkililere göre Trump'ın bazı danışmanları ise İsrail'de farklı bir hükümetin ABD'nin bölgesel hedefleri için daha elverişli olabileceğini düşünüyor. Anketler ne Netanyahu'nun ne de muhalefet bloğunun 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.
Trump desteği haftalar süren tereddütten sonra verdi.
Anketler çoğunluğu iki bloğa da vermiyor.
Vance Netanyahu'yu desteklemediğini söyledi.
Seçim sonrası İran kararı Trump'ı bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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