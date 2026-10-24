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Trump'ın Bazı Danışmanları Netanyahu Dışında Bir İsrail Hükümetini Daha Elverişli Görüyor

Trump'ın Bazı Danışmanları Netanyahu Dışında Bir İsrail Hükümetini Daha Elverişli Görüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 20:38
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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yapılacak İsrail seçiminde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu desteklediğini açıkladı. ABD'li yetkililere göre Trump'ın bazı danışmanları ise İsrail'de farklı bir hükümetin ABD'nin bölgesel hedefleri için daha elverişli olabileceğini düşünüyor. Anketler ne Netanyahu'nun ne de muhalefet bloğunun 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.

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Trump desteği haftalar süren tereddütten sonra verdi.

Trump desteği haftalar süren tereddütten sonra verdi.

Trump, haftalar süren tereddüdün ardından pazar günü Netanyahu'ya desteğini açıkladı. Ancak ABD'li yetkililere göre Trump'ın danışmanlarının çoğu bu desteğe karşı çıkmıştı. Trump, Netanyahu dışında bir İsrail başbakanıyla hiç çalışmadı ve seçimdeki diğer adayları şahsen tanımıyor. Danışmanlardan biri, Trump'ın Netanyahu'ya bakışını şu sözlerle anlattı:

'O, tanıdığı şeytan.'

Anketler çoğunluğu iki bloğa da vermiyor.

Anketler çoğunluğu iki bloğa da vermiyor.

Anketlerin tamamı Netanyahu'nun ittifakının 120 sandalyeli Knesset'te yalnızca 50 sandalye alacağını öngörüyor. Eski Genelkurmay yetkilisi Gadi Eisenkot'un muhalefet bloğu için ise 52 ile 56 sandalye tahmin ediliyor. Kanal 14'ün anketi Netanyahu'nun bloğuna 60 sandalye vererek diğerlerinden ayrılıyor. Anketlere göre ne Netanyahu ne de Eisenkot 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşabilir. Hükümet kurulamazsa İsrail'de yeniden seçim yapılabilir ve Netanyahu geçici başbakan olarak görevine devam edebilir.

Vance Netanyahu'yu desteklemediğini söyledi.

Vance Netanyahu'yu desteklemediğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimleri konusundaki tutumunu şu sözlerle açıkladı:

'Netanyahu'ya saldırmıyorum, Netanyahu'yu desteklemiyorum.'

Vance'in ayrıca yabancı ülkelerdeki seçimlere artık müdahil olmayacağını söylediği aktarıldı. Yetkililere göre Netanyahu kazanırsa Trump bunu kendi desteğinin sonucu olarak öne sürüp İsrail'den taviz koparmak için kullanabilir. Netanyahu kaybederse ise yeni hükümetin de Trump ile iyi ilişkiler kurmak için güçlü nedenleri olacak.

Seçim sonrası İran kararı Trump'ı bekliyor.

Seçim sonrası İran kararı Trump'ı bekliyor.

Trump'ın seçimlerden sonra İran'a yönelik yeni bir büyük askeri operasyon kararıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Gazze barış planı, İsrail-Lübnan ve İsrail-Suriye anlaşmaları ile İsrail-Suudi Arabistan barış anlaşması hedefleri de gündemde. Trump'ın danışmanlarının Netanyahu'dan rahatsızlığı da haberde yer alıyor. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Gazze konusunu, Tom Barrack'ın Suriye politikasını, Marco Rubio'nun ekibinin ise Lübnan ve Batı Şeria konularını eleştirdiği aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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