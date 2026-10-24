Trump'ın Bazı Danışmanları Netanyahu Dışında Bir İsrail Hükümetini Daha Elverişli Görüyor

Anketlerin tamamı Netanyahu'nun ittifakının 120 sandalyeli Knesset'te yalnızca 50 sandalye alacağını öngörüyor. Eski Genelkurmay yetkilisi Gadi Eisenkot'un muhalefet bloğu için ise 52 ile 56 sandalye tahmin ediliyor. Kanal 14'ün anketi Netanyahu'nun bloğuna 60 sandalye vererek diğerlerinden ayrılıyor. Anketlere göre ne Netanyahu ne de Eisenkot 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşabilir. Hükümet kurulamazsa İsrail'de yeniden seçim yapılabilir ve Netanyahu geçici başbakan olarak görevine devam edebilir.