Oyların Yüzde 53'ü Sayıldı: İsrail Seçiminden İlk Sonuçlar
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sayım ilerledikçe tablo değişti. Sandıkların yüzde 53,7'sinin açıldığı aşamada Merkez Seçim Komitesi'nin yayımladığı kısmi sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu yanlısı blok 55, Netanyahu karşıtı blok ise 50 sandalye kazandı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise 15 sandalye elde etti.
Sayım ilerledikçe tablo tersine döndü: Netanyahu bloğu 55 sandalyeyle öne geçti.
Netanyahu'nun hükümet kurabilmesi için 6 sandalyeye daha ihtiyacı var.
Sandık çıkış anketlerinde önde görünen muhalefet, sayımda geriye düştü. Gözler 4 Kasım'da
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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