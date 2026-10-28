Oyların Yüzde 53'ü Sayıldı: İsrail Seçiminden İlk Sonuçlar

İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, yerel saatle sabah 07.27 itibarıyla sandıkların yüzde 53,7'si sayıldı. Merkez Seçim Komitesi'nin bu aşamada paylaştığı kısmi sonuçlarda Netanyahu yanlısı blok 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu karşıtı blok 50 sandalyede kaldı.

Bu tablo, gece saatlerindeki ilk verilerden belirgin biçimde farklı. Oyların yüzde 28'inin sayıldığı ilk aşamada Arap partileri de dahil olmak üzere muhalefet cephesi yüzde 51,3 ile önde görünüyor, Netanyahu bloğu ise yüzde 48,7'de kalıyordu. Sayım ilerledikçe makas iktidar bloğu lehine kapandı ve sıralama değişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise kısmi sonuçlarda toplam 15 sandalye elde etti.