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Oyların Yüzde 53'ü Sayıldı: İsrail Seçiminden İlk Sonuçlar

Oyların Yüzde 53'ü Sayıldı: İsrail Seçiminden İlk Sonuçlar

Seçim Haberleri seçim
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 08:43
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sayım ilerledikçe tablo değişti. Sandıkların yüzde 53,7'sinin açıldığı aşamada Merkez Seçim Komitesi'nin yayımladığı kısmi sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu yanlısı blok 55, Netanyahu karşıtı blok ise 50 sandalye kazandı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise 15 sandalye elde etti.

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Sayım ilerledikçe tablo tersine döndü: Netanyahu bloğu 55 sandalyeyle öne geçti.

Sayım ilerledikçe tablo tersine döndü: Netanyahu bloğu 55 sandalyeyle öne geçti.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, yerel saatle sabah 07.27 itibarıyla sandıkların yüzde 53,7'si sayıldı. Merkez Seçim Komitesi'nin bu aşamada paylaştığı kısmi sonuçlarda Netanyahu yanlısı blok 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu karşıtı blok 50 sandalyede kaldı.

Bu tablo, gece saatlerindeki ilk verilerden belirgin biçimde farklı. Oyların yüzde 28'inin sayıldığı ilk aşamada Arap partileri de dahil olmak üzere muhalefet cephesi yüzde 51,3 ile önde görünüyor, Netanyahu bloğu ise yüzde 48,7'de kalıyordu. Sayım ilerledikçe makas iktidar bloğu lehine kapandı ve sıralama değişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise kısmi sonuçlarda toplam 15 sandalye elde etti.

Netanyahu'nun hükümet kurabilmesi için 6 sandalyeye daha ihtiyacı var.

Netanyahu'nun hükümet kurabilmesi için 6 sandalyeye daha ihtiyacı var.

Önde olmak tek başına yetmiyor. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon hükümeti kurabilmek için en az 61 milletvekili gerekiyor. Kısmi sonuçlara göre 55 sandalyede bulunan Netanyahu yanlısı blok bu eşiğin 6 sandalye gerisinde kalırken, 50 sandalyedeki Netanyahu karşıtı blok ise çoğunluğa 11 sandalye uzakta.

Yani mevcut tabloda iki bloktan hiçbiri tek başına hükümet kurabilecek sayıya ulaşabilmiş değil. Bu durum, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra İsrail'de zorlu koalisyon pazarlıklarının başlayacağına işaret ediyor.

Arap partilerinin kazandığı 15 sandalye de bu nedenle meclis aritmetiğinde dikkatle izlenen başlıklar arasında yer alıyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 15 milletvekiline ulaşması, bunlardan 11'inin Ortak Arap Listesi'nden meclise girmesi bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerinde önde görünen muhalefet, sayımda geriye düştü. Gözler 4 Kasım'da

Sandık çıkış anketlerinde önde görünen muhalefet, sayımda geriye düştü. Gözler 4 Kasım'da

Seçim gecesi açıklanan sandık çıkış anketleri farklı bir tablo çizmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın anketinde, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunun önünde görünüyordu.

Ancak sandıklar açıldıkça bu üstünlük korunamadı. Sayımın yarısını geçtiği aşamada Netanyahu bloğu 55, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok ise 50 sandalyeye ulaştı. Her iki blok da 120 sandalyeli mecliste çoğunluk için gereken 61 milletvekilinin altında kaldı.

Dört yıl aradan sonra yapılan seçimlerde sayımın kalan bölümü, iki blok arasındaki farkı yeniden değiştirebilir. İnceleme ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmi sonuçların 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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