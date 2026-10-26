Netanyahu Seçimden Önce Tel Aviv'e Atom Bombası Atılmış Gibi Gösteren Görsel Paylaştı

Netanyahu pazar günü Tel Aviv'in nükleer saldırıya uğradığı yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Görselin yanında Yuval Bloomberg adlı bir kişinin mesajını takipçilerine aktardı. Bloomberg, The Oslo Trap adlı kitabın yazarı. Mesajda İsrail'in ikinci bir Holokost yaşayabileceği ve ailesinin iyiliği için endişelenen İsraillilerin titreyen elle oy vermesi gerektiği söyleniyor. İsraillilerin Trump sonrası dönemi düşünmesi ve her şeye hazırlıklı olması gerektiği de vurgulanıyor. İddiaya göre sayılan tehditler arasında İran'ın Tel Aviv'e nükleer saldırı düzenlemesi de var.