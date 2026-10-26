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Netanyahu Seçimden Önce Tel Aviv'e Atom Bombası Atılmış Gibi Gösteren Görsel Paylaştı

Netanyahu Seçimden Önce Tel Aviv'e Atom Bombası Atılmış Gibi Gösteren Görsel Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 17:27
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İsrail'de salı günü yapılacak seçime kısa süre kala Başbakan Binyamin Netanyahu, pazar günü Tel Aviv'in nükleer saldırıya uğradığı yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Netanyahu aynı hafta sonunda İsrail ekonomisinin çökebileceğini de söyledi. İsrail ordusunun komuta kademesi ise başbakanın seçimden önce İran'a saldırı emri vermesinden endişe ediyor. 

Kaynak - Oksijen

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Görselde Tel Aviv nükleer saldırı altındaydı.

Görselde Tel Aviv nükleer saldırı altındaydı.

Netanyahu pazar günü Tel Aviv'in nükleer saldırıya uğradığı yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Görselin yanında Yuval Bloomberg adlı bir kişinin mesajını takipçilerine aktardı. Bloomberg, The Oslo Trap adlı kitabın yazarı. Mesajda İsrail'in ikinci bir Holokost yaşayabileceği ve ailesinin iyiliği için endişelenen İsraillilerin titreyen elle oy vermesi gerektiği söyleniyor. İsraillilerin Trump sonrası dönemi düşünmesi ve her şeye hazırlıklı olması gerektiği de vurgulanıyor. İddiaya göre sayılan tehditler arasında İran'ın Tel Aviv'e nükleer saldırı düzenlemesi de var.

Ekonomi için de felaket uyarısı yaptı.

Ekonomi için de felaket uyarısı yaptı.

Netanyahu'nun seçim öncesi felaket senaryoları nükleer görselle sınırlı kalmadı. İsrail lideri, 12 Batılı ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı uyguladığı yaptırımlara dikkat çekerek İsrail ekonomisinin çöküş yaşayabileceğini söyledi. Olası yaptırımlara karşı alternatif bir ekonomik yapı oluşturulması gerektiğini de ekledi. İsrail basınında bu açıklamanın Kuzey Kore ve İran tipi kapalı bir ekonomiye işaret ettiği savunuldu. Muhalefetin, seçime 100 saat kala yapılan bu açıklamayı bir hediye olarak görmesi gerektiği de vurgulandı.

Ordu İran saldırısından çekiniyor.

Ordu İran saldırısından çekiniyor.

İsrail ordusunun komuta kademesi, Netanyahu'nun salı günkü seçimden kısa süre önce İran'a saldırı emri verebileceğinden endişe ediyor. Komuta kademesi böyle bir saldırının aciliyeti olmadığı konusunda hemfikir. Ordu yetkilileri ayrıca böyle bir gelişmenin seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğinden kaygı duyuyor. Ordu, Netanyahu'nun hava üssü ziyaretlerini siyasi propaganda amacıyla kullandığını ve İran ile ona bağlı grupları kışkırtmaya yönelik bilinçli bir girişimde bulunduğunu düşünüyor.

Palmachim'de orantısız darbe tehdidi.

Palmachim'de orantısız darbe tehdidi.

Netanyahu pazar günü Palmachim Hava Üssü'nü ziyaret etti ve Arrow hava savunma sistemine ait önleyici füzelerin önünde fotoğraf çektirdi. İsrail'in düşmanlarını tehdit ederek şu ifadeleri kullandı:

'Hayal edebileceğinizden çok daha güçlü, orantısız darbeler alacaksınız.'

Bu, Netanyahu'nun yaklaşık bir hafta içinde aynı hava üssüne yaptığı üçüncü ziyaretti. İsrail'in Channel 12 televizyonu da ziyaret sırasında Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında yeni bir tartışma yaşandığını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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