Netanyahu Seçimden Önce Tel Aviv'e Atom Bombası Atılmış Gibi Gösteren Görsel Paylaştı
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İsrail'de salı günü yapılacak seçime kısa süre kala Başbakan Binyamin Netanyahu, pazar günü Tel Aviv'in nükleer saldırıya uğradığı yapay zeka üretimi bir görsel paylaştı. Netanyahu aynı hafta sonunda İsrail ekonomisinin çökebileceğini de söyledi. İsrail ordusunun komuta kademesi ise başbakanın seçimden önce İran'a saldırı emri vermesinden endişe ediyor.
Görselde Tel Aviv nükleer saldırı altındaydı.
Ekonomi için de felaket uyarısı yaptı.
Ordu İran saldırısından çekiniyor.
Palmachim'de orantısız darbe tehdidi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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