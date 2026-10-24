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Hint Basını Uyardı, İran Körfez'deki Deniz Altı İnternet Kablolarını Hedef Alabilir

Hint Basını Uyardı, İran Körfez'deki Deniz Altı İnternet Kablolarını Hedef Alabilir

İran
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 19:05
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Hint basınına göre İran, ABD-İsrail saldırısına karşı Körfez'deki deniz altı internet kablolarını hedef almaya hazırlanıyor. İddia, isimsiz iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisine dayandırılıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen yedi büyük internet kablosuna saldırabileceği öne sürülüyor.

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Kablolara zarar verilirse onarım da engellenebilir.

Kablolara zarar verilirse onarım da engellenebilir.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD-İsrail saldırısına karşılık Körfez'deki deniz altı internet kablolarını hedef almaya hazırlandıklarını belirtti. Yetkililer, kabloların onarımının da engellenebileceğini öne sürdü. Devrim Muhafızları'nın siyasi başkan yardımcısı Yedullah Cevani ise İran'ın altyapısı hedef alınırsa Hürmüz Boğazı'ndan geçen yedi büyük internet kablosuna saldırabileceklerini söyledi. Bir İranlı yetkili de ülkenin kablolara ulaşabildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

'Eğer İran saldırıya uğrarsa, deniz altı kablolarından askeri üslere, gizli olanlar dahil, artık hiçbir kırmızı çizgi kalmayacaktır.'

Hürmüz kabloları trafiğin yüzde 1'inden azını taşıyor.

Hürmüz kabloları trafiğin yüzde 1'inden azını taşıyor.

Küresel internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99'u deniz altı kablolarından geçiyor. TeleGeography'den Alan Mauldin, Hürmüz Boğazı'ndan geçen kabloların uluslararası bant genişliğinin yüzde 1'inden azını taşıdığını belirterek dünya genelinde tam bir internet kesintisi beklemediğini söyledi. Buna rağmen birden fazla kablonun aynı anda zarar görmesi Körfez'de internetin yavaşlamasına, finansal işlemlerin ve bulut hizmetlerinin aksamasına yol açabilir. Kızıldeniz güzergâhları ise küresel uluslararası bant genişliğinin yaklaşık yüzde 3'ünü ve bölgeler arası trafiğin yaklaşık yüzde 10'unu taşıyor ve İran'ın Husilerle bağları nedeniyle risk altında görülüyor.

Bir İranlı yetkili, ABD bağlantılı veri merkezlerinin ve yapay zekâ tesislerinin de hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Mart ayında BAE'deki iki Amazon Web Services tesisi İran saldırılarından doğrudan etkilenmiş, Bahreyn'deki bir tesisin yakınındaki altyapı da hasar görmüştü.

Fidan yeni saldırıya karşı çıktı.

Fidan yeni saldırıya karşı çıktı.

Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın katıldığı İstanbul'daki toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak görüşü şu sözlerle aktardı:

'Hepimiz, İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki savaşı genişleteceği konusunda hemfikiriz.'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise olası bir saldırının enerji fiyatlarına etkisini şu sözlerle anlattı:

'Hidrokarbon fiyatları üzerinde muhtemelen çok ciddi sonuçları olacaktır.'

Trump yeni bir Epic Fury'den söz etti.

Trump yeni bir Epic Fury'den söz etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan operasyona atıfta bulunarak yeni bir harekâtın mümkün olduğunu ima etti. Trump bir zamanlama vermeden şu ifadeleri kullandı:

'Başka bir küçük Epic Fury yapabiliriz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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