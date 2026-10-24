Hint Basını Uyardı, İran Körfez'deki Deniz Altı İnternet Kablolarını Hedef Alabilir
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Kablolara zarar verilirse onarım da engellenebilir.
Hürmüz kabloları trafiğin yüzde 1'inden azını taşıyor.
Fidan yeni saldırıya karşı çıktı.
Trump yeni bir Epic Fury'den söz etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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