Hint Basını Uyardı, İran Körfez'deki Deniz Altı İnternet Kablolarını Hedef Alabilir

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, ABD-İsrail saldırısına karşılık Körfez'deki deniz altı internet kablolarını hedef almaya hazırlandıklarını belirtti. Yetkililer, kabloların onarımının da engellenebileceğini öne sürdü. Devrim Muhafızları'nın siyasi başkan yardımcısı Yedullah Cevani ise İran'ın altyapısı hedef alınırsa Hürmüz Boğazı'ndan geçen yedi büyük internet kablosuna saldırabileceklerini söyledi. Bir İranlı yetkili de ülkenin kablolara ulaşabildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

'Eğer İran saldırıya uğrarsa, deniz altı kablolarından askeri üslere, gizli olanlar dahil, artık hiçbir kırmızı çizgi kalmayacaktır.'