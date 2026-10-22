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Trump, Atlantik Okyanusu'nu "Trump Okyanusu" Yapmak İstediğini Söyledi

Trump, Atlantik Okyanusu'nu "Trump Okyanusu" Yapmak İstediğini Söyledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 13:22
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Karolina'da düzenlediği mitingde Google Maps'te Atlantik Okyanusu'nun adını 'Trump Okyanusu' yaptırmak için Google CEO'su Sundar Pichai'yi aradığını anlattı. Trump'a göre Pichai, bu kez talebi yerine getirmeyeceğini söyledi. Konuşmada Pasifik'in de seçenek olduğunu belirten Trump, fikirden büyük olasılıkla vazgeçeceğini ve Atlantik'in adının kalmasını önerdi. Okyanus isimleriyle ilgili fikri bu ayın başında Tennessee'deki bir mitingde de gündeme getirmişti. Google, anlatılan görüşmeyi şu ana dek doğrulamadı. Trump daha önce Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' yaptırmıştı ve Google Maps bu değişikliği ABD'deki kullanıcılar için uygulamıştı. Pichai'nin yanıtı, Trump'ın aktardığına göre okyanusların çok sayıda ülkeyi kapsamasıydı.

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Trump, Pichai'nin Kendisine "Okyanuslar Farklı Efendim" Dediğini Anlattı

Trump: 'Google Maps'i arayıp Atlantik Okyanusu'nun adını Trump Okyanusu yapmalarını istedim. Sundar, 'Hayır, hayır, hayır. Bu sefer bunu yapmayacağım' dedi. 'Okyanuslar farklı efendim. Çok sayıda ülkeyi kapsıyorlar. Lütfen bizden bunu istemeyin' dedi.

Biz de büyük ihtimalle vazgeçeriz. Bence Atlantik olarak kalsın.'

Ağustos ayında imzalanan bir kararnameden sonra Ontario Gölü de ABD'deki kullanıcılar için 'Lake America' olarak görünmeye başladı; Kanada'daki kullanıcılar ise gölün eski adını görmeye devam ediyor. Google, Trump'ın anlattığı telefon görüşmesine dair bir açıklama yapmadı.

Geçen Hafta New Mexico'nun Adının "New America" Olmasını İstemişti

Geçen Hafta New Mexico'nun Adının "New America" Olmasını İstemişti

Trump, 19 Ekim Pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı paylaşımda New Mexico'nun adını derhal 'New America' olarak değiştirmesi gerektiğini yazdı. 'Biz Meksika değiliz, biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz' diyen Trump, değişikliğin eyaletteki ev değerlerini ve gelirleri yükselteceğini, vatandaşların bayrağı selamlarken kendilerini daha gururlu hissedeceğini öne sürdü. New Mexico'nun 'sahtekâr seçimleriyle' bilindiğini söyleyen Trump, ad değişirse seçimlerin belki yeniden dürüst olabileceğini de yazdı. Paylaşımda iddialarına dair kanıt sunmadı.

Konu ilk kez eylül ayında gündeme gelmişti. Trump, New Mexico haritasında 'Mexico' kelimesinin üstünü kırmızıyla çizip yerine 'America' yazdığı bir görsel paylaşmıştı. Vali Michelle Lujan Grisham yeni paylaşıma 'Yine mi bu 'New America' esprisi?' diyerek yanıt verdi. Senatör Ben Ray Luján ise eyaletin adının New Mexico olduğunu ve Trump görevden ayrıldıktan çok sonra da öyle kalacağını yazdı. Eyalet anayasası da 'Bu eyaletin adı New Mexico'dur' hükmünü taşıyor; bir başkan eyaletin adını tek taraflı değiştiremiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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