Trump, Atlantik Okyanusu'nu "Trump Okyanusu" Yapmak İstediğini Söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Karolina'da düzenlediği mitingde Google Maps'te Atlantik Okyanusu'nun adını 'Trump Okyanusu' yaptırmak için Google CEO'su Sundar Pichai'yi aradığını anlattı. Trump'a göre Pichai, bu kez talebi yerine getirmeyeceğini söyledi. Konuşmada Pasifik'in de seçenek olduğunu belirten Trump, fikirden büyük olasılıkla vazgeçeceğini ve Atlantik'in adının kalmasını önerdi. Okyanus isimleriyle ilgili fikri bu ayın başında Tennessee'deki bir mitingde de gündeme getirmişti. Google, anlatılan görüşmeyi şu ana dek doğrulamadı. Trump daha önce Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' yaptırmıştı ve Google Maps bu değişikliği ABD'deki kullanıcılar için uygulamıştı. Pichai'nin yanıtı, Trump'ın aktardığına göre okyanusların çok sayıda ülkeyi kapsamasıydı.
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