Trump, Atlantik Okyanusu'nu "Trump Okyanusu" Yapmak İstediğini Söyledi

Trump, 19 Ekim Pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı paylaşımda New Mexico'nun adını derhal 'New America' olarak değiştirmesi gerektiğini yazdı. 'Biz Meksika değiliz, biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz' diyen Trump, değişikliğin eyaletteki ev değerlerini ve gelirleri yükselteceğini, vatandaşların bayrağı selamlarken kendilerini daha gururlu hissedeceğini öne sürdü. New Mexico'nun 'sahtekâr seçimleriyle' bilindiğini söyleyen Trump, ad değişirse seçimlerin belki yeniden dürüst olabileceğini de yazdı. Paylaşımda iddialarına dair kanıt sunmadı.

Konu ilk kez eylül ayında gündeme gelmişti. Trump, New Mexico haritasında 'Mexico' kelimesinin üstünü kırmızıyla çizip yerine 'America' yazdığı bir görsel paylaşmıştı. Vali Michelle Lujan Grisham yeni paylaşıma 'Yine mi bu 'New America' esprisi?' diyerek yanıt verdi. Senatör Ben Ray Luján ise eyaletin adının New Mexico olduğunu ve Trump görevden ayrıldıktan çok sonra da öyle kalacağını yazdı. Eyalet anayasası da 'Bu eyaletin adı New Mexico'dur' hükmünü taşıyor; bir başkan eyaletin adını tek taraflı değiştiremiyor.