Trump New Mexico Eyaletinin İsminin "New America" Olarak Değiştirilmesini İstedi

Trump, 19 Ekim Pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı paylaşımda New Mexico'nun adını derhal New America olarak değiştirmesi gerektiğini yazdı. Değişikliğin eyaletteki ev değerlerini ve gelirleri yükselteceğini söyleyen Trump, vatandaşların bayrağı selamlarken kendilerini daha gururlu hissedeceğini de ekledi.

Paylaşımın bir de seçim boyutu var. Trump, New Mexico'nun 'sahtekâr seçimleriyle' bilindiğini belirtti ve ad değişirse seçimlerin belki yeniden dürüst olabileceğini yazdı. Fox News, Trump'ın bu iddiaya dair bir kanıt sunmadığını, ad değişikliğinin ev fiyatlarını ve gelirleri nasıl artıracağını da açıklamadığını aktardı.

Trump'ın bu talebi ilk kez dile getirmesi değil. ABD'de Emek Günü hafta sonunda çok sayıda görsel paylaşan Trump, 7 Eylül'de New Jersey'deki Bedminster golf kulübünden bu konuda en az yedi paylaşım daha yapmıştı. Eylülün başında paylaştığı haritada New Mexico adındaki 'Mexico' kelimesi kırmızı bir çarpıyla üstü çizilmiş, altına 'America' yazılmıştı.