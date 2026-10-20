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Trump New Mexico Eyaletinin İsminin "New America" Olarak Değiştirilmesini İstedi

Trump New Mexico Eyaletinin İsminin "New America" Olarak Değiştirilmesini İstedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 10:31
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'daki yeni paylaşımında New Mexico eyaletinin adının derhal New America olarak değiştirilmesini istedi. Pazartesi günü yaptığı paylaşımda 'Biz Meksika değiliz, biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz' diyen Trump, değişikliğin eyalet halkını bayrağı selamlarken daha gururlu yapacağını savundu. Konu ilk kez eylül ayında Trump'ın sosyal medyada 'Mexico' kelimesinin üzerini kırmızıyla çizip yerine 'America' yazdığı bir harita paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Beyaz Saray da haritayı resmi X hesabından yeniden paylaşmıştı. Eyalet yönetimi talebe baştan beri sert çıkıyor: Vali Michelle Lujan Grisham adın tartışmaya açık olmadığını söylüyor. Üstelik eyalet anayasası adın New Mexico olduğunu açıkça yazıyor.

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Trump, Ad Değişikliğinin Ev Fiyatlarını ve Gelirleri Artıracağını Öne Sürdü

Trump, Ad Değişikliğinin Ev Fiyatlarını ve Gelirleri Artıracağını Öne Sürdü

Trump, 19 Ekim Pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı paylaşımda New Mexico'nun adını derhal New America olarak değiştirmesi gerektiğini yazdı. Değişikliğin eyaletteki ev değerlerini ve gelirleri yükselteceğini söyleyen Trump, vatandaşların bayrağı selamlarken kendilerini daha gururlu hissedeceğini de ekledi.

Paylaşımın bir de seçim boyutu var. Trump, New Mexico'nun 'sahtekâr seçimleriyle' bilindiğini belirtti ve ad değişirse seçimlerin belki yeniden dürüst olabileceğini yazdı. Fox News, Trump'ın bu iddiaya dair bir kanıt sunmadığını, ad değişikliğinin ev fiyatlarını ve gelirleri nasıl artıracağını da açıklamadığını aktardı.

Trump'ın bu talebi ilk kez dile getirmesi değil. ABD'de Emek Günü hafta sonunda çok sayıda görsel paylaşan Trump, 7 Eylül'de New Jersey'deki Bedminster golf kulübünden bu konuda en az yedi paylaşım daha yapmıştı. Eylülün başında paylaştığı haritada New Mexico adındaki 'Mexico' kelimesi kırmızı bir çarpıyla üstü çizilmiş, altına 'America' yazılmıştı.

Eyalet Anayasası Adın New Mexico Olduğunu Açıkça Yazıyor

Eyalet Anayasası Adın New Mexico Olduğunu Açıkça Yazıyor

ABC News'e göre bir başkan, eyaletin adını tek taraflı değiştiremez. New Mexico anayasası 'Bu eyaletin adı New Mexico'dur' hükmünü taşıyor. Eyalet, 1910'da çıkarılan Enabling Act ile anayasasını yazma yetkisi kazandı ve 6 Ocak 1912'de ABD'nin 47. eyaleti oldu.

Vali Lujan Grisham, adın tartışmaya açık olmadığını, bu ismin eyalete Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce de ait olduğunu söyledi. Beyaz Saray'ı çocuk bakımı, eğitim, sağlık ve konut gibi alanlarda çalışırken haritalar üzerinde boyama yaparak zaman harcamakla eleştirdi. Senatör Martin Heinrich de Meksika Körfezi, Ontario Gölü ve New Mexico için gerçek adları kullanmaya devam edeceğini yazdı. Senatör Ben Ray Luján ise eyaletin adının New Mexico olduğunu ve hep öyle kalacağını söyledi.

Trump daha önce de coğrafi adları değiştirmeye yönelik adımlar atmıştı. Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak adlandıran Trump, 27 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle Ontario Gölü'nün adını federal kullanım için 'Lake America' yaptı. Bir başkan coğrafi adları yalnızca federal kurumların resmi kullanımı için değiştirebiliyor; diğer ülkelerin ya da uluslararası kuruluşların kullandığı adlara karışamıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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