Trump New Mexico Eyaletinin İsminin "New America" Olarak Değiştirilmesini İstedi
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'daki yeni paylaşımında New Mexico eyaletinin adının derhal New America olarak değiştirilmesini istedi. Pazartesi günü yaptığı paylaşımda 'Biz Meksika değiliz, biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz' diyen Trump, değişikliğin eyalet halkını bayrağı selamlarken daha gururlu yapacağını savundu. Konu ilk kez eylül ayında Trump'ın sosyal medyada 'Mexico' kelimesinin üzerini kırmızıyla çizip yerine 'America' yazdığı bir harita paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Beyaz Saray da haritayı resmi X hesabından yeniden paylaşmıştı. Eyalet yönetimi talebe baştan beri sert çıkıyor: Vali Michelle Lujan Grisham adın tartışmaya açık olmadığını söylüyor. Üstelik eyalet anayasası adın New Mexico olduğunu açıkça yazıyor.
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Eyalet Anayasası Adın New Mexico Olduğunu Açıkça Yazıyor
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