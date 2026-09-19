Trump Duyurdu: Grönland İçin Danimarka ile Anlaştı
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü için Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, adada büyük çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecinin derhal başlayacağını açıkladı. Anlaşmanın ABD'ye herhangi bir maliyet getirmeyeceğini vurgulayan Trump, kendi onayları olmadan hiçbir ülkenin adada üs kuramayacağını söyledi.
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Trump, anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacağını duyurdu.
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Trump, anlaşmanın 'süresiz' olduğunu kaydetti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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