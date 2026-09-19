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Trump Duyurdu: Grönland İçin Danimarka ile Anlaştı

Trump Duyurdu: Grönland İçin Danimarka ile Anlaştı

NATO Donald Trump danimarka
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 09:46
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü için Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, adada büyük çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecinin derhal başlayacağını açıkladı. Anlaşmanın ABD'ye herhangi bir maliyet getirmeyeceğini vurgulayan Trump, kendi onayları olmadan hiçbir ülkenin adada üs kuramayacağını söyledi.

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Trump, anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacağını duyurdu.

Trump, anlaşmanın ABD'ye hiçbir maliyeti olmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka ve Grönland ile aylardır konuşulan güvenlik meselesinde nihayet mutabakata varıldığını duyurdu. Trump paylaşımında, 'ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile ABD'ye Grönland'daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD'nin endişelerini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım' ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kapsamını netleştiren Trump, bunun Washington'a hiçbir mali yük getirmeyeceğinin altını özellikle çizdi. Buna göre ABD, adanın güvenliği üzerinde fiilen söz sahibi olacak; ancak bunun karşılığında herhangi bir ödeme yapmayacak. Paylaşımda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yabancı asker konuşlandırma yasağıydı.

Trump, anlaşmanın 'süresiz' olduğunu kaydetti.

Trump, anlaşmanın 'süresiz' olduğunu kaydetti.

Trump, anlaşmanın ardından atılacak adımları da paylaşımında sıraladı. Buna göre ABD, Grönland'ın stratejik açıdan uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecini derhal başlatacak. 

Trump, şöyle devam etti:

'Ayrıca, bundan böyle hiçbir ABD düşmanı, bizim açık yazılı onayımız olmadan asla Grönland’da üs kuramaz, Grönland’da askeri varlık gösteremez veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamaz.'

Bu anlaşmanın 'süresiz' olduğunu kaydeden Trump, 'Grönland’ın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız' dedi.

Danimarka yönetimi ise Grönland'ın satılık olmadığını defalarca yinelemiş, adanın egemenlik haklarına vurgu yapmıştı. Avrupa Birliği de aynı dönemde adadaki etkinliğini artırmak için 200 milyon avroluk yeni bir yatırım paketi hazırlamış, başkent Nuuk'ta daha büyük bir temsilcilik arayışına girmişti. Bugün duyurulan güvenlik anlaşması, ABD ile Danimarka arasında aylardır süren bu gerginliğin ardından gelen ilk somut adım olması nedeniyle dikkat çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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