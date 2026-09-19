Trump Duyurdu: Grönland İçin Danimarka ile Anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka ve Grönland ile aylardır konuşulan güvenlik meselesinde nihayet mutabakata varıldığını duyurdu. Trump paylaşımında, 'ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile ABD'ye Grönland'daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD'nin endişelerini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım' ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kapsamını netleştiren Trump, bunun Washington'a hiçbir mali yük getirmeyeceğinin altını özellikle çizdi. Buna göre ABD, adanın güvenliği üzerinde fiilen söz sahibi olacak; ancak bunun karşılığında herhangi bir ödeme yapmayacak. Paylaşımda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yabancı asker konuşlandırma yasağıydı.