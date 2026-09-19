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Sadece 90'lılarda Doğanların Tam Puan Alabileceği Genel Kültür Testi!

Sadece 90'lılarda Doğanların Tam Puan Alabileceği Genel Kültür Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
19.09.2026 - 10:01
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Tüplü televizyonlar, kasetler, VHS'ler, atari salonları, çevirmeli telefonlar, mahallede akşama kadar oynanan oyunlar... 90'lar bugünün teknolojisiyle kıyaslandığında başka bir çağ gibi görünse de o dönemi yaşayanların hafızasında hâlâ capcanlı. Televizyonda hangi dizinin başlayacağını beklemekten, sevdiğin şarkıyı radyoda yakalayıp kasete kaydetmeye kadar her şeyin kendine özgü bir heyecanı vardı.

Peki sen gerçekten 90'ları ne kadar iyi hatırlıyorsun?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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