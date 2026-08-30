"Dünyayı Avucumun İçi Gibi Bilirim" Diyenlerin Bile Zorlanacağı Coğrafya Testi

Dünyanın dört bir yanında öyle dağlar, göller ve nehirler var ki bazılarını fotoğrafından görür görmez tanıyabilir, bazılarını ise haritada bile bulmakta zorlanabilirsin. Peki Everest'in hangi ülkede olduğunu biliyor musun? Nil Nehri hangi ülkelerden geçiyor? Dünyanın en derin gölü hangisi?