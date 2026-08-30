article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
"Dünyayı Avucumun İçi Gibi Bilirim" Diyenlerin Bile Zorlanacağı Coğrafya Testi

"Dünyayı Avucumun İçi Gibi Bilirim" Diyenlerin Bile Zorlanacağı Coğrafya Testi

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın dört bir yanında öyle dağlar, göller ve nehirler var ki bazılarını fotoğrafından görür görmez tanıyabilir, bazılarını ise haritada bile bulmakta zorlanabilirsin.  Peki Everest'in hangi ülkede olduğunu biliyor musun? Nil Nehri hangi ülkelerden geçiyor? Dünyanın en derin gölü hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Dünyayı Avucumun İçi Gibi Bilirim" Diyenlerin Bile Zorlanacağı Coğrafya Testi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın