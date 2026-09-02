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Gezegenler ve Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Gezegenler ve Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 14:06
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Evren; milyarlarca yıldız, gezegen, galaksi ve hâlâ keşfedilmeyi bekleyen sayısız gizemle dolu. Dünya'dan Güneş Sistemi'ne, kara deliklerden uzak galaksilere kadar uzay hakkında bildiklerimiz her geçen gün biraz daha genişliyor.

Peki sen uzay konusunda ne kadar bilgili olduğunu düşünüyorsun? Gezegenleri, uyduları, yıldızları ve evrenin ilginç özelliklerini ne kadar iyi biliyorsun?

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Gezegenler ve Uzay Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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