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Tohumu Atadan Gelen 'Pijamalı' Karpuz Rekor Kırdı: 2 Dönümden 10 Ton Ürün Çıktı

Tohumu Atadan Gelen 'Pijamalı' Karpuz Rekor Kırdı: 2 Dönümden 10 Ton Ürün Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 22:33
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Denizli’nin Beyağaç ilçesinde asırlardır sürdürülen tarım geleneği, bu yıl da üreticilerin beklentilerini karşılayarak bereketli bir sezonu geride bıraktı. Yörede uzun yıllardır toprakla buluşan ata tohumlarını korumaya özen gösteren 52 yaşındaki üretici Hatice Parıldayan, 2 dönümlük arazisinden elde ettiği yüksek verimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlkbahar aylarında başlayan titiz çalışma sürecinin ardından toplanan ürünler, ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.

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Yüzyıllardır aktarılan ata tohumları titiz bir bakım süreciyle toprağa hayat veriyor

Yüzyıllardır aktarılan ata tohumları titiz bir bakım süreciyle toprağa hayat veriyor

Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen fidelerin gelişim süreci, yaz boyunca yoğun bir emek ve sabırla takip edildi. Bölgenin iklim şartlarına tam uyum sağlayan ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen karpuzlar, temmuz ayının sonlarına doğru olgunlaşarak ilk hasat dönemine ulaştı. Eylül ayına kadar aralıksız devam eden toplama çalışmaları neticesinde, 2 dönümlük küçük bir alandan yaklaşık 10 ton ürün toplandı. Elde edilen bu yüksek rekolte, ata tohumunun ne kadar verimli ve dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kabuğundaki belirgin çizgileriyle öne çıkan ürünler ilçe pazarlarında alıcı buluyor

Kabuğundaki belirgin çizgileriyle öne çıkan ürünler ilçe pazarlarında alıcı buluyor

Yörede halk arasında 'pijamalı karpuz' olarak bilinen bu özel tür, kabuğundaki karakteristik desenler ve lezzetiyle diğer ürünlerden hemen ayrılıyor. Tarladan taze olarak toplanan karpuzlar, Beyağaç ilçe merkezindeki semt pazarlarına taşınarak doğrudan tüketiciye sunuldu. Bölge insanının yakından tanıdığı ve severek tükettiği bu yöresel lezzet, yaz ayı boyunca pazar tezgahlarının en çok aranan ürünleri arasında yer aldı.

Geleneksel tarımın korunması yerel ekonomiye ve kültürel mirasa katkı sunuyor

Geleneksel tarımın korunması yerel ekonomiye ve kültürel mirasa katkı sunuyor

Üretim sürecini başarıyla tamamlayan Hatice Parıldayan, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tarımsal üretimin yalnızca ekonomik bir gelir kapısı olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürünü yaşattığını belirten Parıldayan, önümüzdeki sezonlarda da aynı kararlılıkla üretime devam etmeyi hedefliyor. Yöresel değerlerin tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesi, Beyağaç karpuzunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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