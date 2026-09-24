Tohumu Atadan Gelen 'Pijamalı' Karpuz Rekor Kırdı: 2 Dönümden 10 Ton Ürün Çıktı
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Denizli’nin Beyağaç ilçesinde asırlardır sürdürülen tarım geleneği, bu yıl da üreticilerin beklentilerini karşılayarak bereketli bir sezonu geride bıraktı. Yörede uzun yıllardır toprakla buluşan ata tohumlarını korumaya özen gösteren 52 yaşındaki üretici Hatice Parıldayan, 2 dönümlük arazisinden elde ettiği yüksek verimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlkbahar aylarında başlayan titiz çalışma sürecinin ardından toplanan ürünler, ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü.
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Yüzyıllardır aktarılan ata tohumları titiz bir bakım süreciyle toprağa hayat veriyor
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Kabuğundaki belirgin çizgileriyle öne çıkan ürünler ilçe pazarlarında alıcı buluyor
Geleneksel tarımın korunması yerel ekonomiye ve kültürel mirasa katkı sunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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