Tohumu Atadan Gelen 'Pijamalı' Karpuz Rekor Kırdı: 2 Dönümden 10 Ton Ürün Çıktı

Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen fidelerin gelişim süreci, yaz boyunca yoğun bir emek ve sabırla takip edildi. Bölgenin iklim şartlarına tam uyum sağlayan ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen karpuzlar, temmuz ayının sonlarına doğru olgunlaşarak ilk hasat dönemine ulaştı. Eylül ayına kadar aralıksız devam eden toplama çalışmaları neticesinde, 2 dönümlük küçük bir alandan yaklaşık 10 ton ürün toplandı. Elde edilen bu yüksek rekolte, ata tohumunun ne kadar verimli ve dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.