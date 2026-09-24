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Ormanın Derinliklerinde 'Hayalet Çiçek' Buldular: Güneşe İhtiyaç Duymuyor

Ormanın Derinliklerinde 'Hayalet Çiçek' Buldular: Güneşe İhtiyaç Duymuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 21:51
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Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Arunachal Pradesh eyaletinde araştırma yürüten bilim insanları, botanik dünyasını heyecanlandıran nadir bir keşfe imza attı. Keyi Panyor bölgesinde, Keyi Nehri boyunca uzanan sarp bir vadide ve yaklaşık 1000 metre yükseklikte daha önce tanımlanmamış bir orkide türü belirlendi. Uluslararası taksonomi dergisi Phytotaxa bünyesinde yayımlanan çalışmayla literatüre kazandırılan bu yeni canlı, yerel dildeki karşılığıyla 'Hayalet Çiçek' olarak nitelendiriliyor. Arazi taramalarında türün yalnızca 5 çiçek açmış örneğine rastlanması, keşfin önemini ve bölgenin saklı florasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Kaynak: https://www.gktoday.in/rare-ghost-flo...
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Sıra dışı orkide türü yaşamının büyük bölümünü toprak altında geçiriyor

Sıra dışı orkide türü yaşamının büyük bölümünü toprak altında geçiriyor

Gastrodia keyiensis olarak adlandırılan bu özel orkide, klasik bitki yapısından tamamen farklı özellikler sergiliyor. Yaprakları ve klorofili bulunmayan bitki, Güneş ışığına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürüyor. Fotosentez yapamayan tür, besin gereksinimini toprak altında bulunan mikorizal mantarlarla kurduğu holomikotrofik ortaklık sayesinde karşılıyor. Ömrünün büyük kısmını yer altında geçiren ve sadece kısa süreli çiçeklenme döneminde yüzeye çıkan bitki, bu gizemli doğası sebebiyle uzmanlarca son derece zor fark ediliyor.

Keşif ekibi yeni türü nemli bambu koruluklarında tespit etti

Keşif ekibi yeni türü nemli bambu koruluklarında tespit etti

Botaniki uzmanları, orkideyi Keyi Nehri’nin sağ kıyısında yer alan bambu koruluklarında, çürümüş yaprak katmanlarının arasında kaydetti. Boyu yaklaşık 35 santimetreye kadar ulaşabilen canlı, soluk maviden beyaza uzanan renk tonlarında bir ila üç çiçek açabiliyor. Çiçeğin alt taç yaprağında yer alan belirgin kıvrımlı sarı bölüm, türün en karakteristik ayırt edici detayları arasında yer alıyor. Yerel Nyishi halkı tarafından 'Oram Opuh' yani 'Hayalet Çiçek' olarak anılan bitki, ismini orman tabanındaki gizemli varlığından alıyor.

Bölgedeki biyoçeşitliliği korumak adına saha çalışmaları sürdürülüyor

Bölgedeki biyoçeşitliliği korumak adına saha çalışmaları sürdürülüyor

Yaklaşık 600 orkide türüne ev sahipliği yapan ve 'Orkide Cenneti' olarak anılan eyalette yapılan bu son tespit, ekosistemin korunması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Popülasyon yoğunluğu ve coğrafi yayılımı henüz tam olarak hesaplanamayan Gastrodia keyiensis, uluslararası veri standartlarında geçici olarak 'Yetersiz Verili' (Data Deficient) kategorisinde değerlendiriliyor. Araştırmacılar, türün tam yayılış alanını saptamak ve neslini güvence altına almak amacıyla geniş kapsamlı yeni saha taramaları planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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