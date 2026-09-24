Ormanın Derinliklerinde 'Hayalet Çiçek' Buldular: Güneşe İhtiyaç Duymuyor

Yaklaşık 600 orkide türüne ev sahipliği yapan ve 'Orkide Cenneti' olarak anılan eyalette yapılan bu son tespit, ekosistemin korunması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Popülasyon yoğunluğu ve coğrafi yayılımı henüz tam olarak hesaplanamayan Gastrodia keyiensis, uluslararası veri standartlarında geçici olarak 'Yetersiz Verili' (Data Deficient) kategorisinde değerlendiriliyor. Araştırmacılar, türün tam yayılış alanını saptamak ve neslini güvence altına almak amacıyla geniş kapsamlı yeni saha taramaları planlıyor.