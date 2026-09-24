Ormanın Derinliklerinde 'Hayalet Çiçek' Buldular: Güneşe İhtiyaç Duymuyor
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Kaynak: https://www.gktoday.in/rare-ghost-flo...
Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Arunachal Pradesh eyaletinde araştırma yürüten bilim insanları, botanik dünyasını heyecanlandıran nadir bir keşfe imza attı. Keyi Panyor bölgesinde, Keyi Nehri boyunca uzanan sarp bir vadide ve yaklaşık 1000 metre yükseklikte daha önce tanımlanmamış bir orkide türü belirlendi. Uluslararası taksonomi dergisi Phytotaxa bünyesinde yayımlanan çalışmayla literatüre kazandırılan bu yeni canlı, yerel dildeki karşılığıyla 'Hayalet Çiçek' olarak nitelendiriliyor. Arazi taramalarında türün yalnızca 5 çiçek açmış örneğine rastlanması, keşfin önemini ve bölgenin saklı florasını bir kez daha gözler önüne seriyor.
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Sıra dışı orkide türü yaşamının büyük bölümünü toprak altında geçiriyor
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Keşif ekibi yeni türü nemli bambu koruluklarında tespit etti
Bölgedeki biyoçeşitliliği korumak adına saha çalışmaları sürdürülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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