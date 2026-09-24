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Ne Yeşil Ne Sarı: Kalbi ve Mideyi Koruyan En Sağlıklı Biber Belli Oldu

Ne Yeşil Ne Sarı: Kalbi ve Mideyi Koruyan En Sağlıklı Biber Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 21:19
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Renkli biberler mutfağımızın vazgeçilmezi olsa da çoğumuz aralarındaki ciddi besin değeri farklarından habersiziz. Mutfaklarımızda sıklıkla yer verdiğimiz yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı biberler yalnızca sofralarımızı süslemekle kalmıyor, sağlığımıza sundukları katkılar bakımından da birbirinden tamamen ayrılıyor. Yapılan son araştırmalar, bu renk cümbüşü arasında besin yoğunluğu en yüksek olan türün kırmızı biber olduğunu ortaya koyuyor.

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Kaynak: https://www.marthastewart.com/which-b...
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Biberlerin olgunlaşma süreci renklerini ve taşıdıkları besin bileşenlerini doğrudan etkiliyor.

Biberlerin olgunlaşma süreci renklerini ve taşıdıkları besin bileşenlerini doğrudan etkiliyor.

Bir biberin rengi, aslında onun dalındaki olgunlaşma evresini temsil ediyor. Erken dönemde henüz tam olgunlaşmadan toplanan yeşil biberler, dalında kalmaya devam ettikçe sırasıyla sarı, turuncu ve en nihayetinde kırmızı renge bürünüyor. Bu doğal olgunlaşma maratonu süresince sebzenin hem aroması tatlılaşıyor hem de bünyesindeki vitamin, mineral ve antioksidan miktarı zirve noktaya ulaşıyor. Dolayısıyla dalında en uzun süre kalarak güneşten maksimum düzeyde faydalanan kırmızı biber, besin profili açısından diğer tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Beslenme uzmanları kırmızı biberin sağlığa faydalarını ve zengin içeriğini vurguluyor.

Beslenme uzmanları kırmızı biberin sağlığa faydalarını ve zengin içeriğini vurguluyor.

Dünyaca ünlü Cleveland Clinic bünyesindeki uzmanların paylaştığı veriler, tam olgunlaşmış kırmızı biberin taşıdığı yüksek beta-karoten miktarıyla öne çıktığını doğruluyor. Sebzeye canlı kırmızı tonunu veren bu güçlü antioksidan, vücuda girdiğinde ihtiyaç durumuna göre A vitaminine dönüşme yeteneği taşıyor. Göz sağlığının korunmasında, görme yetisinin güçlenmesinde ve bağışıklık sisteminin direnç kazanmasında hayati rol oynayan A vitamini, kırmızı biberi tam anlamıyla bir sağlık deposuna dönüştürüyor.

Sadece beta-karoten değil, yüksek C vitamini oranı da bağışıklık sistemini destekliyor.

Sadece beta-karoten değil, yüksek C vitamini oranı da bağışıklık sistemini destekliyor.

Kırmızı biberin dikkat çeken tek özelliği A vitamini öncülleriyle sınırlı kalmıyor. Güçlü bir bağışıklık koruyucusu olan C vitamini açısından değerlendirildiğinde de kırmızı biber, erken toplanan yeşil renkteki muadillerine kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha fazla C vitamini barındırıyor. Günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayabilen bu şifalı sebze, hücreleri oksidatif strese karşı korurken vücudun serbest radikallerle mücadelesine aktif katkı sağlıyor. Aynı zamanda içeriğindeki potasyum, B6 vitamini ve folat gibi değerli bileşenler sayesinde kalp sağlığını destekliyor, damar esnekliğini koruyor ve metabolizmanın düzenli çalışmasına zemin hazırlıyor.

Doğal antioksidan kapasitesi sayesinde kırmızı biber sofraların en değerli sebzesi haline geliyor.

Doğal antioksidan kapasitesi sayesinde kırmızı biber sofraların en değerli sebzesi haline geliyor.

Kırmızı biberin yapısında bulunan kapsantin ve quercetin gibi flavonoid bileşikler, vücuttaki kronik iltihaplanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Cilt sağlığını destekleyen kolajen üretimini tetiklemesi ve lif açısından zengin yapısıyla sindirim sistemini düzenlemesi, bu sebzeyi beslenme programlarının vazgeçilmezi kılıyor. Kısacası, dalında sabırla olgunlaşan kırmızı biber, sofralarımıza sadece renk ve lezzet getirmekle kalmıyor, içerdiği zengin biyolojik aktif maddelerle tam bir koruyucu kalkan görevi üstleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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