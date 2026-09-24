Ne Yeşil Ne Sarı: Kalbi ve Mideyi Koruyan En Sağlıklı Biber Belli Oldu

Bir biberin rengi, aslında onun dalındaki olgunlaşma evresini temsil ediyor. Erken dönemde henüz tam olgunlaşmadan toplanan yeşil biberler, dalında kalmaya devam ettikçe sırasıyla sarı, turuncu ve en nihayetinde kırmızı renge bürünüyor. Bu doğal olgunlaşma maratonu süresince sebzenin hem aroması tatlılaşıyor hem de bünyesindeki vitamin, mineral ve antioksidan miktarı zirve noktaya ulaşıyor. Dolayısıyla dalında en uzun süre kalarak güneşten maksimum düzeyde faydalanan kırmızı biber, besin profili açısından diğer tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.