Ne Yeşil Ne Sarı: Kalbi ve Mideyi Koruyan En Sağlıklı Biber Belli Oldu
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Kaynak: https://www.marthastewart.com/which-b...
Renkli biberler mutfağımızın vazgeçilmezi olsa da çoğumuz aralarındaki ciddi besin değeri farklarından habersiziz. Mutfaklarımızda sıklıkla yer verdiğimiz yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı biberler yalnızca sofralarımızı süslemekle kalmıyor, sağlığımıza sundukları katkılar bakımından da birbirinden tamamen ayrılıyor. Yapılan son araştırmalar, bu renk cümbüşü arasında besin yoğunluğu en yüksek olan türün kırmızı biber olduğunu ortaya koyuyor.
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Biberlerin olgunlaşma süreci renklerini ve taşıdıkları besin bileşenlerini doğrudan etkiliyor.
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Beslenme uzmanları kırmızı biberin sağlığa faydalarını ve zengin içeriğini vurguluyor.
Sadece beta-karoten değil, yüksek C vitamini oranı da bağışıklık sistemini destekliyor.
Doğal antioksidan kapasitesi sayesinde kırmızı biber sofraların en değerli sebzesi haline geliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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