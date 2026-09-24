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Servet Kazandıran Çiftiliği Park Olması İçin Bağışladı: Hayvancılığı Bitirdi

Servet Kazandıran Çiftiliği Park Olması İçin Bağışladı: Hayvancılığı Bitirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 19:40
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Arjantin'in Corrientes eyaletinde uzun yıllar boyunca hayvancılık faaliyetleri için kullanılan Rincón del Socorro isimli tarihi tesis, yürütülen kapsamlı çevre projesi sayesinde doğal yaşam koruma alanına dönüştürüldü. ABD’li koruma uzmanları Douglas ve Kristine Tompkins çiftinin öncülüğünde satın alınan devasa arazi, bölgedeki eko-sistemi eski haline getirme hedefi doğrultusunda radikal bir değişim süreci yaşadı.

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Çiftlik Topraklarının Büyük Bölümü Yasal Koruma Altına Alındı

Çiftlik Topraklarının Büyük Bölümü Yasal Koruma Altına Alındı

Yıllarca agro-endüstriyel üretim merkezi olarak hizmet veren 12 bin hektarlık alanın 11 bin 600 hektarı, Iberá Ulusal Parkı’na dahil edilmesi amacıyla resmi makamlara devredildi. Geride kalan 400 hektarlık kısım ise çevre restorasyon faaliyetlerini sürdürmek üzere Rewilding Argentina Vakfı bünyesinde kaldı. Bu mülkiyet değişimi, bölgedeki tarımsal baskıyı tamamen bitirirken otlakların özgün yapısına kavuşmasına zemin hazırladı.

Nesli Tehlikedeki Dev Karınca Yiyenler Bölgeye Yeniden Kazandırıldı

Nesli Tehlikedeki Dev Karınca Yiyenler Bölgeye Yeniden Kazandırıldı

Koruma çalışmaları kapsamında, 20. yüzyılın ortalarında eyalet genelinde soyunun tükendiği kabul edilen dev karınca yiyen türü için özel bir reentrodüksiyon programı hayata geçirildi. 2007 yılında ilk çiftin alana salınmasıyla başlayan süreçte, farklı eyaletlerden kurtarılan 130’dan fazla yetim yavru ekosisteme kazandırıldı. Doğal ortamda gerçekleşen doğumlar sayesinde türün bölgedeki varlığı tamamen kendi kendine yeten biyolojik bir popülasyon seviyesine ulaştı.

Pampas Geyikleri Yürütülen Sistemli Çalışmalar Sayesinde Popülasyonunu Artırdı

Pampas Geyikleri Yürütülen Sistemli Çalışmalar Sayesinde Popülasyonunu Artırdı

Projenin bir diğer kritik aşamasını oluşturan Pampas geyiklerinin bölgeye nakli ise 2015 senesinde başarıyla gerçekleştirildi. Dışarıdan getirilen bireylerle oluşturulan yeni yerleşim odağı, kısa süre içerisinde uyum sağlayarak üreme döngüsünü tamamlamayı başardı. Vahşi doğada kaydedilen yeni yavru doğumları, bölgesel biyoçeşitliliğin güçlenmesini sağlarken alanı tamamen korunan bir barınağa dönüştürdü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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