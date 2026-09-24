Servet Kazandıran Çiftiliği Park Olması İçin Bağışladı: Hayvancılığı Bitirdi

Yıllarca agro-endüstriyel üretim merkezi olarak hizmet veren 12 bin hektarlık alanın 11 bin 600 hektarı, Iberá Ulusal Parkı’na dahil edilmesi amacıyla resmi makamlara devredildi. Geride kalan 400 hektarlık kısım ise çevre restorasyon faaliyetlerini sürdürmek üzere Rewilding Argentina Vakfı bünyesinde kaldı. Bu mülkiyet değişimi, bölgedeki tarımsal baskıyı tamamen bitirirken otlakların özgün yapısına kavuşmasına zemin hazırladı.