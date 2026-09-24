Servet Kazandıran Çiftiliği Park Olması İçin Bağışladı: Hayvancılığı Bitirdi
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Arjantin'in Corrientes eyaletinde uzun yıllar boyunca hayvancılık faaliyetleri için kullanılan Rincón del Socorro isimli tarihi tesis, yürütülen kapsamlı çevre projesi sayesinde doğal yaşam koruma alanına dönüştürüldü. ABD’li koruma uzmanları Douglas ve Kristine Tompkins çiftinin öncülüğünde satın alınan devasa arazi, bölgedeki eko-sistemi eski haline getirme hedefi doğrultusunda radikal bir değişim süreci yaşadı.
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Çiftlik Topraklarının Büyük Bölümü Yasal Koruma Altına Alındı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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