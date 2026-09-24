Gölün Dibine 20 Bin Metrekarelik Kauçuk Örtü Serdiler
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ABD'deki Tahoe Gölü'nde bilim insanları, istilacı Asya midyeleriyle mücadele etmek için Emerald Bay koyunun dibini yaklaşık 20 bin metrekarelik kauçuk örtülerle kapladı. Gölün tarihindeki en büyük midye kontrol projesinde örtüler iki yıl boyunca göl dibinde kaldı.
Peki, bu yöntem nasıl işliyor?
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Kauçuk örtüler, midyelerin sudaki oksijene ulaşmasını keserek onları öldürüyor.
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Örtüler 2014'te kaldırıldığında midyelerin en az yüzde 90'ının öldüğü tahmin edildi.
Gölün başka bir bölgesinde yürütülen temizleme projesine rağmen midyeler tamamen yok olmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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