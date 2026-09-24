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Gölün Dibine 20 Bin Metrekarelik Kauçuk Örtü Serdiler

Gölün Dibine 20 Bin Metrekarelik Kauçuk Örtü Serdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 19:44
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ABD'deki Tahoe Gölü'nde bilim insanları, istilacı Asya midyeleriyle mücadele etmek için Emerald Bay koyunun dibini yaklaşık 20 bin metrekarelik kauçuk örtülerle kapladı. Gölün tarihindeki en büyük midye kontrol projesinde örtüler iki yıl boyunca göl dibinde kaldı.

Peki, bu yöntem nasıl işliyor?

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Kauçuk örtüler, midyelerin sudaki oksijene ulaşmasını keserek onları öldürüyor.

Kauçuk örtüler, midyelerin sudaki oksijene ulaşmasını keserek onları öldürüyor.

Asya midyeleri Tahoe Gölü'nde ilk kez 2002'de görüldü. Midyeler etraflarındaki besin miktarını artırarak yosun büyümesini tetikliyor, yerli türleri de yaşam alanlarından ediyor.

Bu yüzden 2012'de Kaliforniya Üniversitesi Davis kampüsündeki araştırmacıların geliştirdiği bir yöntem denendi. Bilim insanları ve dalgıçlar, midyelerin bulunduğu göl dibini siyah kauçuk örtülerle kapladı. Örtüler midyelerin sudaki oksijene ulaşmasını engelledi.

Örtüler 2014'te kaldırıldığında midyelerin en az yüzde 90'ının öldüğü tahmin edildi.

Örtüler 2014'te kaldırıldığında midyelerin en az yüzde 90'ının öldüğü tahmin edildi.

Yöntem ilk kez bu kadar geniş bir alanda uygulanıyordu. Göl dibinde yaklaşık iki yıl kalan örtüler, 2014'ün sonunda dalgıçlar tarafından toplandı. İlk ölçümler, örtülerin altında kalan midyelerin büyük bölümünün öldüğünü gösterdi.

Kaliforniya Parklar ve Rekreasyon Dairesi'nden çevre bilimci Dan Shaw, Emerald Bay'in Tahoe Gölü'nün simge yerlerinden biri olduğunu hatırlatarak 'Bu midye kümesini bulduğumuzda, koyu korumak için en iyi fırsatın burada bir kontrol projesi uygulamak olduğunu düşündük' dedi.

Gölün başka bir bölgesinde yürütülen temizleme projesine rağmen midyeler tamamen yok olmadı.

Gölün başka bir bölgesinde yürütülen temizleme projesine rağmen midyeler tamamen yok olmadı.

Gölün kuzeydoğusundaki Sand Harbor'da 2014'te küçük ve ayrı bir midye topluluğu keşfedildi. Burada 2017'de başlayan çok yıllık bir temizleme projesiyle midyeler yok edilmeye çalışıldı.

Ancak proje bittikten sonra 2021'de yapılan taramada, bölgenin her yerinde hâlâ canlı midyeler bulundu. Yoğunluğun birkaç küçük alan dışında genel olarak düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar bölgedeki midyeleri takip etmeyi sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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