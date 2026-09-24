Gölün Dibine 20 Bin Metrekarelik Kauçuk Örtü Serdiler

Yöntem ilk kez bu kadar geniş bir alanda uygulanıyordu. Göl dibinde yaklaşık iki yıl kalan örtüler, 2014'ün sonunda dalgıçlar tarafından toplandı. İlk ölçümler, örtülerin altında kalan midyelerin büyük bölümünün öldüğünü gösterdi.

Kaliforniya Parklar ve Rekreasyon Dairesi'nden çevre bilimci Dan Shaw, Emerald Bay'in Tahoe Gölü'nün simge yerlerinden biri olduğunu hatırlatarak 'Bu midye kümesini bulduğumuzda, koyu korumak için en iyi fırsatın burada bir kontrol projesi uygulamak olduğunu düşündük' dedi.