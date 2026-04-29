Tüm Şehir Midyelere Savaş Açtı: Çözüm Bulabilene 9 Milyon TL Ödül Verilecek

California’nın su altyapısını tehdit eden istilacı midye türlerine karşı başlatılan teknolojik mücadele, ABD Islah Bürosu tarafından ilan edilen büyük bir ödül programıyla yeni bir safhaya ulaştı. Shasta Gölü gibi stratejik su havzalarında alarm verilmesine neden olan bu biyolojik kriz, özellikle teknelerin balast tanklarında gizlenen suların gölden göle taşınmasıyla kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. 'Halt the Hitchhiker' ismi verilen yarışma, ekosistemi ve ekonomiyi sarsan bu mikroskobik canlıların yayılımını durduracak yenilikçi mühendislik çözümlerini hedefliyor.

