Tüm Şehir Midyelere Savaş Açtı: Çözüm Bulabilene 9 Milyon TL Ödül Verilecek

Tüm Şehir Midyelere Savaş Açtı: Çözüm Bulabilene 9 Milyon TL Ödül Verilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 14:39

California’nın su altyapısını tehdit eden istilacı midye türlerine karşı başlatılan teknolojik mücadele, ABD Islah Bürosu tarafından ilan edilen büyük bir ödül programıyla yeni bir safhaya ulaştı. Shasta Gölü gibi stratejik su havzalarında alarm verilmesine neden olan bu biyolojik kriz, özellikle teknelerin balast tanklarında gizlenen suların gölden göle taşınmasıyla kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. 'Halt the Hitchhiker' ismi verilen yarışma, ekosistemi ve ekonomiyi sarsan bu mikroskobik canlıların yayılımını durduracak yenilikçi mühendislik çözümlerini hedefliyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/a-reward...
Görünmez larva evresindeki istilacı türlerin su taşıma sistemlerinde yarattığı büyük tehlike dikkat çekiyor.

Görünmez larva evresindeki istilacı türlerin su taşıma sistemlerinde yarattığı büyük tehlike dikkat çekiyor.

Zebra, quagga ve altın midye türleri, yüzeylere sıkıca tutunarak koloniler oluşturan ve su borularının iç çeperlerini adeta yaşayan bir taş tabakasıyla kaplayan özellikler sergiliyor. Tekne sahiplerinin fark edemediği, ulaşılması imkansız köşelerde kalan çok az miktardaki su, bu canlıların yeni bölgelere taşınması için yeterli bir ortam sunuyor. Özellikle mikroskobik boyutlardaki larvaların çıplak gözle tespit edilememesi, kirlenmiş suyun tahliyesini birincil güvenlik meselesi haline getiriyor.

Su altyapısına verilen zararın ekonomik maliyeti yıllık bir milyar dolar sınırını aşmış durumda bulunuyor.

Su altyapısına verilen zararın ekonomik maliyeti yıllık bir milyar dolar sınırını aşmış durumda bulunuyor.

İstilacı midyeler içme suyu pompaları, filtreleme sistemleri ve barajların güç ünitelerinde birikerek su akışını ciddi oranda yavaşlatıyor. Federal araştırmalar, bu biyolojik kirliliğin temizlenmesi ve bozulan ekipmanların onarımı için harcanan yıllık bedelin devasa boyutlara ulaştığını vurguluyor. Tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi kritik sektörlerin bu yayılımdan doğrudan etkilenmesi, çözüm arayışlarının hızlanmasını zorunlu kılıyor.

Üç aşamadan oluşan ödül programı kapsamında toplam 550 bin dolarlık bir fon tahsis ediliyor.

Üç aşamadan oluşan ödül programı kapsamında toplam 550 bin dolarlık bir fon tahsis ediliyor.

Mayıs 2026’da sona erecek olan ilk aşamada, seçilen en iyi konsept fikirlerine 25'er bin dolarlık ödül verilmesi planlanıyor. İkinci ve üçüncü aşamalarda ise sanal sunumlar ve laboratuvar ortamındaki prototip testleri üzerinden eleme yapılması hedefleniyor. Yarışmayı tüm aşamalarda lider tamamlayan bir ekibin toplamda 200 bin dolarlık bir finansal kaynağa ulaşma fırsatı bulunuyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
