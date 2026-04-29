Tüm Ülke Sesli Mesajlardan Nefret Ediyor: İngilizler İçin Ses Kaydı Dinlemek Neden Büyük Dert?

Tüm Ülke Sesli Mesajlardan Nefret Ediyor: İngilizler İçin Ses Kaydı Dinlemek Neden Büyük Dert?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 13:57

WhatsApp bünyesinde 2013 yılında hayata geçen sesli mesaj özelliği, küresel ölçekte on yılı aşkın bir süredir iletişim alışkanlıklarını dönüştürmeyi sürdürüyor. Bir yakının sesini duymanın yarattığı duygusal yakınlık ile uzun kayıtları dinleme zorunluluğu arasındaki denge, toplumların kültürel kodlarına göre farklı şekilleniyor. Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde sesli mesajlar metin yazışmalarının yerini alırken, Britanya bu teknolojiye karşı dünyadaki en mesafeli duruşu sergileyen ülke olarak öne çıkıyor.

İngiliz toplumundaki nezaket anlayışı ve kamusal alan görgüsü sesli mesaj kullanımını kısıtlıyor

İngiliz toplumundaki nezaket anlayışı ve kamusal alan görgüsü sesli mesaj kullanımını kısıtlıyor

Britanya özelinde yapılan güncel kamuoyu araştırmaları, halkın %83 gibi ezici bir çoğunluğunun sesli mesaj yerine yazılı metni tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu direncin temelinde, başkasının vaktini izinsiz şekilde işgal etmeme üzerine kurulu olan Britanya adabımuaşereti yatıyor. Birleşik Krallık’ta sesli not göndermek, alıcıyı her şeyi bırakıp dakikalarca dinlemeye zorladığı gerekçesiyle genellikle 'nezaketsiz bir davranış' olarak nitelendiriliyor. Ayrıca kamusal alanda sesli kayıt dinleme veya dışarıya ses verme konusundaki toplumsal çekince, bu özelliğin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor.

Duygusal ketumluk ve kısa iletişim tarzı Birleşik Krallık’taki teknolojik tercihleri şekillendiriyor

Duygusal ketumluk ve kısa iletişim tarzı Birleşik Krallık’taki teknolojik tercihleri şekillendiriyor

Sosyologlar, Britanyalıların iletişim tarzındaki geleneksel çekingenliğin ve duygularını dışa vurmaktaki mesafeli tutumun dijital tercihlere yansıdığını belirtiyor. Sesli mesajların sunduğu 'performans' ve 'duygusal dışavurum' imkanı, İngiliz kültürünün özlü ve rasyonel aktarım yapısına aykırı bir durum yaratıyor. İngilizcenin yazı dilindeki verimliliği ve kısa ifadelerle çok şey anlatabilme yeteneği, kullanıcıları sesli kayıtların karmaşasından ziyade metinlerin netliğine yönlendiriyor.

Dilsel çeşitlilik ve karmaşık alfabeler Hindistan gibi coğrafyalarda sesli iletileri zorunlu kılıyor

Dilsel çeşitlilik ve karmaşık alfabeler Hindistan gibi coğrafyalarda sesli iletileri zorunlu kılıyor

Çok dilli yapıların ve farklı lehçelerin hakim olduğu Hindistan gibi ülkelerde sesli mesajlar, teknolojik bir zorunluluğun sonucu olarak popülerlik kazanıyor. Yerel dillerin karmaşık klavyelerle yazılmasındaki zorluklar, kullanıcıları doğal konuşma akışına imkan tanıyan sesli iletilere sevk ediyor. Ayrıca yazılı okuryazarlık düzeyinden bağımsız olarak herkesin iletişim kurabilmesini sağlayan bu yöntem, dijital uçurumu kapatan demokratik bir araç işlevi görüyor.

Asenkron iletişim imkanı farklı zaman dilimlerinde yaşayan topluluklar için köprü görevi üstleniyor

Asenkron iletişim imkanı farklı zaman dilimlerinde yaşayan topluluklar için köprü görevi üstleniyor

Geniş diaspora topluluklarına sahip ülkelerde sesli mesajlar canlı telefon görüşmelerinin yapılamadığı zaman dilimi farklarını ortadan kaldırıyor. Metinden daha samimi, telefondan ise daha az bağlayıcı olan bu yöntem, bireylerin kendi müsaitliklerine göre sesli etkileşim kurmalarına olanak tanıyor. Sonuç itibarıyla sesli mesajlar, kimileri için mahremiyete ve zamana müdahale eden bir unsur, kimileri içinse dijital dünyada insan sesinin sıcaklığını koruyan vazgeçilmez bir bağ kurma aracı olarak varlık gösteriyor.

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
