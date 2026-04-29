Tüm Ülke Sesli Mesajlardan Nefret Ediyor: İngilizler İçin Ses Kaydı Dinlemek Neden Büyük Dert?

Britanya özelinde yapılan güncel kamuoyu araştırmaları, halkın %83 gibi ezici bir çoğunluğunun sesli mesaj yerine yazılı metni tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu direncin temelinde, başkasının vaktini izinsiz şekilde işgal etmeme üzerine kurulu olan Britanya adabımuaşereti yatıyor. Birleşik Krallık’ta sesli not göndermek, alıcıyı her şeyi bırakıp dakikalarca dinlemeye zorladığı gerekçesiyle genellikle 'nezaketsiz bir davranış' olarak nitelendiriliyor. Ayrıca kamusal alanda sesli kayıt dinleme veya dışarıya ses verme konusundaki toplumsal çekince, bu özelliğin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor.