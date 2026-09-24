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Bilime Göre Kadınlar Erkeklerden Daha mı Çok Konuşur?

Bilime Göre Kadınlar Erkeklerden Daha mı Çok Konuşur?

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 20:01
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'Kadınlar erkeklerden çok daha fazla konuşur' düşüncesi, kültürden kültüre en yaygın kalıp yargılardan biri. Yıllarca bu iddiayı destekleyen sayılar dolaştı, ancak gerçek ölçüm yapıldığında tablo o kadar net çıkmadı!

Şimdi dört ülkeden 2 bin 197 kişinin günlük konuşmalarını kaydeden geniş kapsamlı bir çalışma, soruya daha ayrıntılı bir cevap veriyor. Ortalamada kadınlar günde biraz daha fazla kelime kullanıyor, ama belirgin fark yalnızca belirli bir yaş aralığında ortaya çıkıyor.

İşte ilgi çekici sonuçlar...

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"Kadın 20 Bin, Erkek 7 Bin Kelime" İddiasının Kanıtı Hiç Olmadı

"Kadın 20 Bin, Erkek 7 Bin Kelime" İddiasının Kanıtı Hiç Olmadı

Bu kalıp yargıya en çok atıf yapılan sayılardan biri, nöropsikiyatrist Louann Brizendine'ın popüler kitabı 'Kadın Beyni'nden geliyor. Brizendine, kadınların günde yaklaşık 20 bin, erkeklerin ise 7 bin kelime kullandığını yazmıştı. Ancak bu rakamlar hiçbir zaman bilimsel verilerle desteklenmedi, buna rağmen medyada geniş yer buldu.

İddiayı gerçekten ölçen ilk kapsamlı çalışma 2007'de geldi. Matthias Mehl ve ekibinin Science dergisinde yayımlanan araştırmasında katılımcılar, gün içinde belirli aralıklarla 30 saniyelik ses kesitleri kaydeden taşınabilir bir cihaz taşıdı. Katılımcılar kaydın ne zaman yapıldığını bilmediği için konuşmalarını buna göre ayarlayamıyordu.

Sonuç klişeyi doğrulamadı. Kadınlar günde ortalama 16 bin 215, erkekler 15 bin 669 kelime konuşuyordu. Aradaki 546 kelimelik fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Ancak sonraki yıllarda çalışmaya bir eleştiri yöneltildi: Örneklem küçüktü ve büyük ölçüde üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Bu da sonuçların farklı yaş grupları ve yaşam koşulları için genellenmesini zorlaştırıyordu.

Fark Sadece 25-64 Yaş Arasında Belirginleşiyor

Fark Sadece 25-64 Yaş Arasında Belirginleşiyor

Bu eksiği gidermek için Arizona Üniversitesi'nden Colin Tidwell ve Matthias Mehl'in de yer aldığı ekip, aynı yöntemi çok daha geniş bir örneklemde tekrarladı. https://doi.org/10.1037/pspp0000534' target='_blank'>Journal of Personality and Social Psychology dergisinde 2025'te yayımlanan çalışmada ABD, İsviçre, Sırbistan ve Avustralya'dan 2 bin 197 kişinin 631 bin 30 ses kaydı incelendi.

Tüm katılımcılar birlikte ele alındığında kadınlar günde ortalama 13 bin 349, erkekler 11 bin 950 kelime konuşuyordu. Yaklaşık 1.400 kelimelik bu fark ilk bakışta klişeyi destekliyor gibi görünse de araştırmacılar yüksek istatistiksel belirsizlik nedeniyle genel tabloyu kesin bir sonuç olarak değerlendirmiyor.

Çalışmanın asıl bulgusu yaşla ilgili.

Kesin kabul edilen tek fark 25-64 yaş arasında ortaya çıktı. Üniversitenin açıklamasına göre bu yaş grubunda kadınlar günde ortalama 21 bin 845, erkekler 18 bin 570 kelime konuştu; aradaki fark yaklaşık 3 bin kelime.

Araştırmacılar bu farkı biyolojiden çok gündelik hayatın iş bölümüyle açıklıyor. Mehl'e göre çocuk bakımı ve aile sorumluluklarındaki cinsiyete bağlı farklılıklar olası açıklamalardan biri. Ekip ayrıca kayıt cihazlarının etik ve yasal nedenlerle iş yerinde takılmadığını, bu yüzden verinin aile ve arkadaş sohbetlerine ağırlık verdiğini not ediyor.

Gençlerde Fark Az, 65 Yaş Üstünde Tablo Tersine Dönüyor

Gençlerde Fark Az, 65 Yaş Üstünde Tablo Tersine Dönüyor

Diğer yaş gruplarında fark ya çok küçük ya da belirsiz çıktı. 10-17 yaş arasındaki ergenlerde kızlar erkeklerden günde ortalama 513 kelime, 18-24 yaş arasındaki genç yetişkinlerde kadınlar 841 kelime fazla konuşuyordu. Bu sonuçlar, üniversite öğrencileriyle yapılan 2007 çalışmasıyla da uyumlu.

65 yaş üstünde ise tablo tersine döndü: Bu grupta erkekler kadınlardan günde ortalama 788 kelime fazla konuştu. Ancak araştırmacılar bu farkı da kesin bir bulgu olarak görmüyor.

Mehl, yaşa bağlı bu dağılımın kendi başına bir ipucu olduğunu söylüyor. Fark tamamen biyolojik olsaydı gençlerde de benzer bir tablo görülmesi, kuşaklar arası bir değişimden kaynaklansaydı yaşlılarda farkın daha da büyümesi beklenirdi. İkisi de gerçekleşmedi.

Psychology Today'deki yazısında Ohio State Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Gary Wenk, çalışmanın bir başka yönüne dikkat çekiyor. Wenk'e göre katılımcılardan kendi konuşkanlıklarını değerlendirmeleri de istendi ve kadınlar kendilerini erkeklerden daha konuşkan olarak tanımladı, oysa ölçüm bunu aynı ölçüde doğrulamadı.

Asıl Şaşırtıcı Bulgu: İnsanlar Eskisinden Daha Az Konuşuyor

Asıl Şaşırtıcı Bulgu: İnsanlar Eskisinden Daha Az Konuşuyor

Çalışmanın belki de en çarpıcı sonucu cinsiyetle ilgili değil. Araştırmacılar 2005-2018 arasında toplanan verileri karşılaştırdığında, insanların günlük konuşma miktarının genel olarak düştüğünü gördü: Ortalama yaklaşık 16 binden 13 bin kelimeye.

Ekip bu düşüşü büyük ölçüde dijital iletişimin artmasına bağlıyor. Konuşmanın bir kısmı mesajlaşmaya ve ekranlara kaymış görünüyor.

Kişiler arasındaki farklar ise cinsiyetler arasındaki farkı gölgede bırakıyor. Katılımcıların günlük kelime sayısı 100'ün altından 120 binin üzerine kadar uzanıyordu. Mehl'in ifadesiyle: 'Biz insanlar, iki cinsiyetin sistematik olarak birbirinden farklı olduğundan çok daha fazla, bireysel olarak birbirimizden farklıyız.'

Yani birinin ne kadar konuştuğunu tahmin etmek için cinsiyetine bakmak pek işe yaramıyor. Yaşı, hayatının hangi döneminde olduğu ve gününü kimlerle geçirdiği çok daha belirleyici görünüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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