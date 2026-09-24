Bilime Göre Kadınlar Erkeklerden Daha mı Çok Konuşur?

Bu kalıp yargıya en çok atıf yapılan sayılardan biri, nöropsikiyatrist Louann Brizendine'ın popüler kitabı 'Kadın Beyni'nden geliyor. Brizendine, kadınların günde yaklaşık 20 bin, erkeklerin ise 7 bin kelime kullandığını yazmıştı. Ancak bu rakamlar hiçbir zaman bilimsel verilerle desteklenmedi, buna rağmen medyada geniş yer buldu.

İddiayı gerçekten ölçen ilk kapsamlı çalışma 2007'de geldi. Matthias Mehl ve ekibinin Science dergisinde yayımlanan araştırmasında katılımcılar, gün içinde belirli aralıklarla 30 saniyelik ses kesitleri kaydeden taşınabilir bir cihaz taşıdı. Katılımcılar kaydın ne zaman yapıldığını bilmediği için konuşmalarını buna göre ayarlayamıyordu.

Sonuç klişeyi doğrulamadı. Kadınlar günde ortalama 16 bin 215, erkekler 15 bin 669 kelime konuşuyordu. Aradaki 546 kelimelik fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Ancak sonraki yıllarda çalışmaya bir eleştiri yöneltildi: Örneklem küçüktü ve büyük ölçüde üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Bu da sonuçların farklı yaş grupları ve yaşam koşulları için genellenmesini zorlaştırıyordu.