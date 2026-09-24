Bilime Göre Kadınlar Erkeklerden Daha mı Çok Konuşur?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Kadınlar erkeklerden çok daha fazla konuşur' düşüncesi, kültürden kültüre en yaygın kalıp yargılardan biri. Yıllarca bu iddiayı destekleyen sayılar dolaştı, ancak gerçek ölçüm yapıldığında tablo o kadar net çıkmadı!
Şimdi dört ülkeden 2 bin 197 kişinin günlük konuşmalarını kaydeden geniş kapsamlı bir çalışma, soruya daha ayrıntılı bir cevap veriyor. Ortalamada kadınlar günde biraz daha fazla kelime kullanıyor, ama belirgin fark yalnızca belirli bir yaş aralığında ortaya çıkıyor.
İşte ilgi çekici sonuçlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kadın 20 Bin, Erkek 7 Bin Kelime" İddiasının Kanıtı Hiç Olmadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fark Sadece 25-64 Yaş Arasında Belirginleşiyor
Gençlerde Fark Az, 65 Yaş Üstünde Tablo Tersine Dönüyor
Asıl Şaşırtıcı Bulgu: İnsanlar Eskisinden Daha Az Konuşuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın