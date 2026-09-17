Deniz Dibine Plastik Çayırlar Döşediler: Balıklar Peşini Bırakmadı
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Dünya genelinde deniz çayırları hızla yok oluyor, oysa bu çayırlar genç balıklar için gerçek birer yuvalanma ve besin alanı. Yeni Zelanda'daki bilim insanları, bu kaybın önüne geçmek için sıradışı bir çözüme imza attı: plastikten yapay deniz çayırı.
İşte detaylar...
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Yeni Zelanda'nın ulusal su bilimleri kurumu NIWA'dan balıkçılık ekolojisti Dr. Mark Morrison, sahil balıklarının barınma ve beslenme için büyük ölçüde sığ deniz çayırlarına bağımlı olduğunu belirtiyor.
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2009 yılında Coromandel yarımadasındaki Whangapoua halicinde Dr. Morrison liderliğindeki ekip, Yeni Zelanda'da bir ilki gerçekleştirerek büyük ölçekli yapay deniz çayırı yatakları oluşturdu.
Çalışmada yapay çayırların arasında genç granatpres ve trevally başta olmak üzere toplam 19 farklı balık türü tespit edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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