Deniz Dibine Plastik Çayırlar Döşediler: Balıklar Peşini Bırakmadı

Yapay çayırlar, tel çerçevelere bağlanmış uzun plastik saplardan oluşturuldu. Ekip, seyrekten çok yoğuna kadar altı farklı yoğunluk seviyesinde matlar hazırladı ve özel ağlarla hangi yoğunluğun ne kadar balığı çektiğini ölçtü. Balık sayısı çayır yoğunluğu arttıkça yükseldi, ancak en yüksek yoğunlukta bir noktada sabitlendi; Morrison bunun nedenini besin sınırlamasına bağlıyor, balıklar akıntının geldiği yönde bir beslenme hattı oluşturup sürüklenen mikroskobik kabukluları avlıyor.