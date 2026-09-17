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Deniz Dibine Plastik Çayırlar Döşediler: Balıklar Peşini Bırakmadı

Deniz Dibine Plastik Çayırlar Döşediler: Balıklar Peşini Bırakmadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 16:43
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Dünya genelinde deniz çayırları hızla yok oluyor, oysa bu çayırlar genç balıklar için gerçek birer yuvalanma ve besin alanı. Yeni Zelanda'daki bilim insanları, bu kaybın önüne geçmek için sıradışı bir çözüme imza attı: plastikten yapay deniz çayırı.

İşte detaylar...

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Yeni Zelanda'nın ulusal su bilimleri kurumu NIWA'dan balıkçılık ekolojisti Dr. Mark Morrison, sahil balıklarının barınma ve beslenme için büyük ölçüde sığ deniz çayırlarına bağımlı olduğunu belirtiyor.

Yeni Zelanda'nın ulusal su bilimleri kurumu NIWA'dan balıkçılık ekolojisti Dr. Mark Morrison, sahil balıklarının barınma ve beslenme için büyük ölçüde sığ deniz çayırlarına bağımlı olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yüzyılda kıyı bölgelerindeki yapılaşmanın denize taşıdığı tortu, Yeni Zelanda kıyılarındaki deniz çayırlarının büyük bölümünü yok etti. Whangarei Limanı'nda 1960'larda 12 ila 14 kilometrekareyi bulan çayır alanı bugün neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Tauranga Limanı ise 1959 ile 1996 arasında sığ deniz çayırlarının yüzde 90'ını kaybetti. Bu alanlara bağlı genç balık üretimi de habitatla birlikte yok oldu.

2009 yılında Coromandel yarımadasındaki Whangapoua halicinde Dr. Morrison liderliğindeki ekip, Yeni Zelanda'da bir ilki gerçekleştirerek büyük ölçekli yapay deniz çayırı yatakları oluşturdu.

2009 yılında Coromandel yarımadasındaki Whangapoua halicinde Dr. Morrison liderliğindeki ekip, Yeni Zelanda'da bir ilki gerçekleştirerek büyük ölçekli yapay deniz çayırı yatakları oluşturdu.

Yapay çayırlar, tel çerçevelere bağlanmış uzun plastik saplardan oluşturuldu. Ekip, seyrekten çok yoğuna kadar altı farklı yoğunluk seviyesinde matlar hazırladı ve özel ağlarla hangi yoğunluğun ne kadar balığı çektiğini ölçtü. Balık sayısı çayır yoğunluğu arttıkça yükseldi, ancak en yüksek yoğunlukta bir noktada sabitlendi; Morrison bunun nedenini besin sınırlamasına bağlıyor, balıklar akıntının geldiği yönde bir beslenme hattı oluşturup sürüklenen mikroskobik kabukluları avlıyor.

Çalışmada yapay çayırların arasında genç granatpres ve trevally başta olmak üzere toplam 19 farklı balık türü tespit edildi.

Çalışmada yapay çayırların arasında genç granatpres ve trevally başta olmak üzere toplam 19 farklı balık türü tespit edildi.

Araştırma ekibi şimdi bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor: Dr. Darren Parsons öncülüğünde yürütülecek yeni çalışmada bazı genç balıklar etiketlenip yapay çayır yataklarına bırakılacak, aylar sonra bu balıklar tekrar incelenerek büyüme ve hayatta kalma oranlarının çayır yoğunluğuna göre nasıl değiştiği ölçülecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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