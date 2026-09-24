Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ayça İnci'nin Son Hali Gündem Oldu!

2008 yılında ekran yolculuğuna başlayan Akasya Durağı, tam 5 sezon ve 174 bölüm boyunca izleyicinin karşısına çıktı. Zeki Alasya'nın Nuri Baba'sından Cezmi Baskın'ın Osman Ağa'sına, Levent Ülgen'in Sinan'ından Onur Şan'ın Seyit'ine uzanan kalabalık kadrosuyla da bir dönemin en tanıdık yapımlarından birine dönüştü.

Ama Akasya Durağı meselesi yalnızca yayınlandığı dönemle sınırlı kalmadı. Dizinin yıllar sonra bile tekrar tekrar izlenen bölümleri ve özellikle sosyal medyada yeniden dolaşıma giren sahneleri, yapımı kendisini ilk yayınlandığı dönemde izlememiş genç bir kuşakla da buluşturdu.

Hal böyle olunca dizinin oyuncuları da aradan geçen yılların ardından sık sık yeniden gündeme geliyor.

Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa ile Safiye'nin meşhur 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'ı canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki hallerini konuşmuştuk. Çocuklukları gözümüzün önünde geçen ikizlerin büyümüş halleri haliyle Akasya Durağı sevenlere sağlam bir nostalji yaşatmıştı.

Daha o nostaljinin etkisi geçmeden duraktan bir isim daha yıllar sonraki haliyle karşımıza çıktı!