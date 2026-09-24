Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ayça İnci'nin Son Hali Gündem Oldu!
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Bir dönemin televizyon fenomenlerinden Akasya Durağı, aradan yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Üstelik dizinin tekrarları ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren sahneleri sayesinde yeni kuşak da Nuri Baba'yı, Sinan'ı, Osman Ağa'yı ve durağın diğer renkli isimlerini yakından tanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa'nın “kızçeleri” Sudenaz ve Busenaz'ı canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un son halleri gündem olmuştu.
Şimdi sıra durağın unutulmaz şoförlerinden Leyla'ya geldi. Ayça İnci'nin yıllar sonraki hali sosyal medyada gündeme oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Akasya Durağı'nın final yapmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bu durağın kepenkleri bizim için hiçbir zaman tam olarak kapanmadı!
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Bu kez gündeme oturan isim Akasya Durağı'nın direksiyon başındaki unutulmaz isimlerinden Leyla oldu!
Aradan geçen yılların ardından Akasya Durağı'nın Leyla'sı bu kez son haliyle X'in gündemine oturdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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