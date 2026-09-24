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Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ayça İnci'nin Son Hali Gündem Oldu!

Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sını Bir de Şimdi Görün: Ayça İnci'nin Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 19:42
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Bir dönemin televizyon fenomenlerinden Akasya Durağı, aradan yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Üstelik dizinin tekrarları ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren sahneleri sayesinde yeni kuşak da Nuri Baba'yı, Sinan'ı, Osman Ağa'yı ve durağın diğer renkli isimlerini yakından tanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa'nın “kızçeleri” Sudenaz ve Busenaz'ı canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un son halleri gündem olmuştu. 

Şimdi sıra durağın unutulmaz şoförlerinden Leyla'ya geldi. Ayça İnci'nin yıllar sonraki hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Akasya Durağı'nın final yapmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bu durağın kepenkleri bizim için hiçbir zaman tam olarak kapanmadı!

Akasya Durağı'nın final yapmasının üzerinden yıllar geçti ama belli ki bu durağın kepenkleri bizim için hiçbir zaman tam olarak kapanmadı!

2008 yılında ekran yolculuğuna başlayan Akasya Durağı, tam 5 sezon ve 174 bölüm boyunca izleyicinin karşısına çıktı. Zeki Alasya'nın Nuri Baba'sından Cezmi Baskın'ın Osman Ağa'sına, Levent Ülgen'in Sinan'ından Onur Şan'ın Seyit'ine uzanan kalabalık kadrosuyla da bir dönemin en tanıdık yapımlarından birine dönüştü.

Ama Akasya Durağı meselesi yalnızca yayınlandığı dönemle sınırlı kalmadı. Dizinin yıllar sonra bile tekrar tekrar izlenen bölümleri ve özellikle sosyal medyada yeniden dolaşıma giren sahneleri, yapımı kendisini ilk yayınlandığı dönemde izlememiş genç bir kuşakla da buluşturdu.

Hal böyle olunca dizinin oyuncuları da aradan geçen yılların ardından sık sık yeniden gündeme geliyor.

Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa ile Safiye'nin meşhur 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'ı canlandıran Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki hallerini konuşmuştuk. Çocuklukları gözümüzün önünde geçen ikizlerin büyümüş halleri haliyle Akasya Durağı sevenlere sağlam bir nostalji yaşatmıştı.

Daha o nostaljinin etkisi geçmeden duraktan bir isim daha yıllar sonraki haliyle karşımıza çıktı!

Bu kez gündeme oturan isim Akasya Durağı'nın direksiyon başındaki unutulmaz isimlerinden Leyla oldu!

Bu kez gündeme oturan isim Akasya Durağı'nın direksiyon başındaki unutulmaz isimlerinden Leyla oldu!

Leyla karakterine hayat veren isim Ayça İnci'ydi. İnci'yi yalnızca Akasya Durağı ile tanımıyoruz aslında. Oyunculuğa genç yaşlarda başlayan İnci; Alacakaranlık, Yanık Koza, Semum, Arka Sokaklar ve Üç Kız Kardeş gibi pek çok yapımda karşımıza çıktı. Sonraki yıllarda da ekranlardan tamamen uzaklaşmadı; 2025'te Kuruluş Osman kadrosunda Esenbike karakteriyle yer aldı.

Üstelik oyunculuk kendisi için biraz aile mesleği desek yanlış olmaz. Ayça İnci, Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Bilal İnci'nin torunu; oyuncu Ayçin İnci'nin de ablası. Bizim hafızamızdaki en renkli rollerinden biri ise kuşkusuz Leyla.

Diziye sonradan dahil olan Leyla, Ramazan Baba'nın kızıydı ve Melahat'tan sonra Akasya Durağı'nda direksiyon başına geçen kadın şofördü. Hikayesi ilerledikçe Arda Öziri'nin canlandırdığı Tolga'yla yaşadığı ilişki de karakterin öne çıkan taraflarından biri olmuş, ikili daha sonra evlenmişti. Ayça İnci, Leyla olarak dizinin 82 bölümünde yer aldı.

Yani Akasya Durağı denince aklınıza Leyla'nın direksiyon başındaki hali geliyorsa yalnız değilsiniz.

Aradan geçen yılların ardından Akasya Durağı'nın Leyla'sı bu kez son haliyle X'in gündemine oturdu!

Aradan geçen yılların ardından Akasya Durağı'nın Leyla'sı bu kez son haliyle X'in gündemine oturdu!

Ayça İnci'nin dizideki Leyla haliyle bugünkü fotoğrafının yan yana getirilmesi, yıllar içindeki değişimini yeniden konuşulur hale getirdi. 48 yaşındaki oyuncu, son karesinde açık mavi elbisesiyle objektif karşısına geçmiş. Dizideki Leyla'yı hatırladığımız yıllardan bugüne neredeyse iki on yıl yaklaşırken İnci'nin hala ilk bakışta tanınabilmesi de ayrı bir nostalji yaşatıyor.

Eski karelerine dönünce özellikle Leyla dönemindeki koyu saçları ve yüz hatları hemen tanıdık geliyor; yeni fotoğrafında ise daha farklı bir stil ve yılların getirdiği doğal değişim var. Yani burada 'tanımak imkansız' diyeceğimiz bir dönüşümden ziyade, 'Vay be, Leyla'nın üzerinden gerçekten bu kadar yıl geçmiş mi?' dedirten cinsten bir karşılaşma söz konusu.

Zaten Akasya Durağı oyuncularının son halleri her gündeme geldiğinde asıl şaşırtan biraz da bu oluyor.

Bir zamanlar Nuri Baba'nın durağında her hafta başka bir macerasını izlediğimiz karakterleri yıllar sonra görünce insan ister istemez dizinin eski bölümlerine ışınlanıyor. Leyla da belli ki bu nostalji furyasının son konuğu oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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