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71 Yaşında Dördüncü Kez Evlenen Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ından 33 Yaş Küçük Eşiyle Aşk Pozu!

71 Yaşında Dördüncü Kez Evlenen Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ından 33 Yaş Küçük Eşiyle Aşk Pozu!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 19:07
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Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ı olarak hafızalara kazınan Yunus Bülbül, geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü kez nikah masasına oturmuştu. 71 yaşındaki sanatçının kendisinden 33 yaş küçük müzisyen Neslihan Mutlu ile evlenmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Nikahın üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra ise çiftten yeni bir paylaşım geldi. Bülbül, eşiyle çekildiği romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'ların sonunda çocuk olanların "Köfteci Abbas" denildiğinde yüzünü hemen hatırlayacağı Yunus Bülbül, aslında hayatımıza Bücür Cadı'dan çok daha önce girmişti.

90'ların sonunda çocuk olanların "Köfteci Abbas" denildiğinde yüzünü hemen hatırlayacağı Yunus Bülbül, aslında hayatımıza Bücür Cadı'dan çok daha önce girmişti.

Bugün 71 yaşında olan Yunus Bülbül'ü çoğumuz, 1999 yılında yayın hayatına başlayan ve bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen 'Bücür Cadı' dizisinden hatırlıyoruz.

Merve Erdoğan'ın canlandırdığı Zeliş'in başından geçenleri izlediğimiz dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri de Bülbül'ün hayat verdiği Köfteci Abbas'tı. Hatta dizide o dönem gerçek hayatta da evli olduğu Sezer Güvenirgil'le birlikte kamera karşısına geçmişti.

Fakat Bülbül, Köfteci Abbas olmadan çok önce hem müzikte hem de oyunculukta adını duyurmuştu. 80'li yıllardan itibaren kamera karşısına geçen Bülbül'ü 'Uzaylı Zekiye' ve 'Gülerken Ağladık' gibi yapımlarda da izlemiştik.

Bir yandan arabesk ve halk müziğinde üretmeye devam eden Bülbül, diğer yandan oyunculuğu sürdürdü. 'Doğum Günüm Bana Geldiğin Gündür' ve 'Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne' gibi şarkılar da müzik kariyerinin en çok hatırlananları arasına girdi.

Yine de aradan geçen onca yıla rağmen Yunus Bülbül denildiğinde pek çoğumuzun aklına önce Köfteci Abbas geliyor. Uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık görmediğimiz Bülbül, geçtiğimiz ay bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Yunus Bülbül'ün özel hayatına baktığımızda ise karşımıza dört evlilik çıkıyor. Ünlü sanatçı son olarak geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha nikah masasına oturdu.

Yunus Bülbül'ün özel hayatına baktığımızda ise karşımıza dört evlilik çıkıyor. Ünlü sanatçı son olarak geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha nikah masasına oturdu.

Bülbül'ün ilk evliliğini Gülsen Gözübüyük'le yaptığı biliniyor. Bu evlilikten Gülnaz adında bir kızı dünyaya gelen sanatçının ikinci eşi ise tanıdık bir isimdi.

Yunus Bülbül, 'Bücür Cadı'da birlikte rol aldığı Sezer Güvenirgil'le evlendi. Ekranda da yan yana gördüğümüz çiftin evliliği 2007 yılında sona erdi.

Ardından Serap Bülbül'le üçüncü evliliğini yapan sanatçının bu birliktelikten de 2012 yılında Yunus Emre adında bir oğlu dünyaya geldi.

Üç evliliğin ardından uzun yıllar yeniden nikah masasına oturmayan Bülbül'den geçtiğimiz 11 Ağustos'ta sürpriz bir haber geldi.

71 yaşındaki Bülbül, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Neslihan Mutlu'yla Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Böylece dördüncü kez evlenen Bülbül'ün nikahında en çok dikkat çeken detaylardan biri de çiftin arasındaki yaş farkı oldu.

Bülbül 71, Neslihan Mutlu ise 38 yaşındaydı. Aralarında 33 yaş bulunan çift, nikahtan karelerini de sosyal medyada paylaşmıştı.

Bülbül o gün yaptığı paylaşımda Neslihan Mutlu'yla imzaları attıklarını duyurmuş ve birlikte sağlıklı, mutlu bir hayat dilediğini söylemişti.

33 yaş farkıyla gündeme gelen çift, nikahın üzerinden geçen haftaların ardından bu kez yeni bir paylaşımla karşımıza çıktı.

Nikahlarının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçen Yunus Bülbül ve Neslihan Mutlu'dan bu kez romantik bir paylaşım geldi.

Nikahlarının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçen Yunus Bülbül ve Neslihan Mutlu'dan bu kez romantik bir paylaşım geldi.

71 yaşındaki Bülbül, kendisinden 33 yaş küçük eşi Neslihan Mutlu'yla yeni bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan çift, aralarındaki yaş farkıyla kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden olmuştu.

Nikah sonrası yaptığı paylaşımda Neslihan Mutlu için 'Çok sevdiğim Neslihan Hanım' diyen Bülbül, aradan geçen haftaların ardından eşiyle yeni bir pozunu daha takipçilerinin karşısına çıkardı.

Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ı olarak hafızalara kazınan Yunus Bülbül'ün 33 yaş küçük eşiyle verdiği romantik poz da kısa sürede dikkat çekti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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