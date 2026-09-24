71 Yaşında Dördüncü Kez Evlenen Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ından 33 Yaş Küçük Eşiyle Aşk Pozu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ı olarak hafızalara kazınan Yunus Bülbül, geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü kez nikah masasına oturmuştu. 71 yaşındaki sanatçının kendisinden 33 yaş küçük müzisyen Neslihan Mutlu ile evlenmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Nikahın üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra ise çiftten yeni bir paylaşım geldi. Bülbül, eşiyle çekildiği romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'ların sonunda çocuk olanların "Köfteci Abbas" denildiğinde yüzünü hemen hatırlayacağı Yunus Bülbül, aslında hayatımıza Bücür Cadı'dan çok daha önce girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunus Bülbül'ün özel hayatına baktığımızda ise karşımıza dört evlilik çıkıyor. Ünlü sanatçı son olarak geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha nikah masasına oturdu.
Nikahlarının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçen Yunus Bülbül ve Neslihan Mutlu'dan bu kez romantik bir paylaşım geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın