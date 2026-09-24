71 Yaşında Dördüncü Kez Evlenen Bücür Cadı'nın Köfteci Abbas'ından 33 Yaş Küçük Eşiyle Aşk Pozu!

Bugün 71 yaşında olan Yunus Bülbül'ü çoğumuz, 1999 yılında yayın hayatına başlayan ve bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen 'Bücür Cadı' dizisinden hatırlıyoruz.

Merve Erdoğan'ın canlandırdığı Zeliş'in başından geçenleri izlediğimiz dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri de Bülbül'ün hayat verdiği Köfteci Abbas'tı. Hatta dizide o dönem gerçek hayatta da evli olduğu Sezer Güvenirgil'le birlikte kamera karşısına geçmişti.

Fakat Bülbül, Köfteci Abbas olmadan çok önce hem müzikte hem de oyunculukta adını duyurmuştu. 80'li yıllardan itibaren kamera karşısına geçen Bülbül'ü 'Uzaylı Zekiye' ve 'Gülerken Ağladık' gibi yapımlarda da izlemiştik.

Bir yandan arabesk ve halk müziğinde üretmeye devam eden Bülbül, diğer yandan oyunculuğu sürdürdü. 'Doğum Günüm Bana Geldiğin Gündür' ve 'Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne' gibi şarkılar da müzik kariyerinin en çok hatırlananları arasına girdi.

Yine de aradan geçen onca yıla rağmen Yunus Bülbül denildiğinde pek çoğumuzun aklına önce Köfteci Abbas geliyor. Uzun süredir ekranlarda eskisi kadar sık görmediğimiz Bülbül, geçtiğimiz ay bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme gelmişti.