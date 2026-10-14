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ABD Başkanı Donald Trump Bir Kaplanla Güreştiği Yapay Zeka Videosu Paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump Bir Kaplanla Güreştiği Yapay Zeka Videosu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 14:37

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Yorkshire Wildlife Park'ta 10 Ekim Cumartesi günü bir adam, Sibirya kaplanının bulunduğu alana girdi ve kaplanın saldırısında hayatını kaybetti. Polis saldırı anlarını gösteren görüntülerin paylaşılmamasını istedi, adamın ailesi de aynı çağrıyı yineledi. Trump ise salı akşamı bu görüntüyü Truth Social hesabından 'Doğayla asla uğraşma!' notuyla paylaştı. Beyaz Saray'ın Rapid Response 47 hesabı da aynı videoyu X'te yayınladı. Ardından kaplanların insanlara saldırdığı yapay zekâ üretimi bir klip ve Trump'ın kaplanla güreşip sonunda ona sarıldığı yapay zekâ videosu geldi. Paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki topladı, Trump'ın destekçileri arasından da eleştirenler çıktı.

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Trump paylaşımlara dair açıklama yapmadı.

Trump paylaşımlara dair açıklama yapmadı.

Trump, üç paylaşım için de bir gerekçe açıklamadı. Saldırı görüntüsüne yazdığı 'Doğayla asla uğraşma!' notu tek yorumu oldu; kaplanlı yapay zekâ videosunun ve büyük kedilerin insanlara saldırdığı kliplerin altına ise hiçbir yazı eklemedi. Beyaz Saray'a konu sorulduğunda yetkililer Newsweek'i Truth Social paylaşımlarına yönlendirdi.

Paylaşımların nedenine dair yorumlar ağırlıklı olarak siyasi isimlerden geldi. Trump'a yakın isimlerden Students for Trump'ın kurucusu Ryan Fournier, paylaşımı doğaya saygı konusunda bir uyarı olarak okudu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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