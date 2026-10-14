ABD Başkanı Donald Trump Bir Kaplanla Güreştiği Yapay Zeka Videosu Paylaştı

Yorkshire Wildlife Park'ta 10 Ekim Cumartesi günü bir adam, Sibirya kaplanının bulunduğu alana girdi ve kaplanın saldırısında hayatını kaybetti. Polis saldırı anlarını gösteren görüntülerin paylaşılmamasını istedi, adamın ailesi de aynı çağrıyı yineledi. Trump ise salı akşamı bu görüntüyü Truth Social hesabından 'Doğayla asla uğraşma!' notuyla paylaştı. Beyaz Saray'ın Rapid Response 47 hesabı da aynı videoyu X'te yayınladı. Ardından kaplanların insanlara saldırdığı yapay zekâ üretimi bir klip ve Trump'ın kaplanla güreşip sonunda ona sarıldığı yapay zekâ videosu geldi. Paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki topladı, Trump'ın destekçileri arasından da eleştirenler çıktı.
Trump paylaşımlara dair açıklama yapmadı.
tek ifadesi notta kaldı
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