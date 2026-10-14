ABD Başkanı Donald Trump Bir Kaplanla Güreştiği Yapay Zeka Videosu Paylaştı

Trump, üç paylaşım için de bir gerekçe açıklamadı. Saldırı görüntüsüne yazdığı 'Doğayla asla uğraşma!' notu tek yorumu oldu; kaplanlı yapay zekâ videosunun ve büyük kedilerin insanlara saldırdığı kliplerin altına ise hiçbir yazı eklemedi. Beyaz Saray'a konu sorulduğunda yetkililer Newsweek'i Truth Social paylaşımlarına yönlendirdi.

Paylaşımların nedenine dair yorumlar ağırlıklı olarak siyasi isimlerden geldi. Trump'a yakın isimlerden Students for Trump'ın kurucusu Ryan Fournier, paylaşımı doğaya saygı konusunda bir uyarı olarak okudu.