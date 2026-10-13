Trump'ın Ohio Mitinginde "Epstein Dosyalarını Yayımlayın" Tişörtlü Kadın Yumruklandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Ekim Pazartesi günü Ohio'nun Youngstown kentinde düzenlediği mitingde gerginlik yaşandı. Konuşma sırasında üzerinde 'Epstein dosyalarını yayımlayın' yazan tişört giyen bir kadın salondakilerin tepkisini çekti. Kadın, mitinge katılan bir erkek tarafından yumruklandı ve polis tarafından kolundan tutularak dışarı çıkarıldı. Trump protestocu kadına hakaretlerde bulundu.
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Protestocuyu hedef gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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