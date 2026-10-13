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Trump'ın Ohio Mitinginde "Epstein Dosyalarını Yayımlayın" Tişörtlü Kadın Yumruklandı

Trump'ın Ohio Mitinginde "Epstein Dosyalarını Yayımlayın" Tişörtlü Kadın Yumruklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 12:58

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Ekim Pazartesi günü Ohio'nun Youngstown kentinde düzenlediği mitingde gerginlik yaşandı. Konuşma sırasında üzerinde 'Epstein dosyalarını yayımlayın' yazan tişört giyen bir kadın salondakilerin tepkisini çekti. Kadın, mitinge katılan bir erkek tarafından yumruklandı ve polis tarafından kolundan tutularak dışarı çıkarıldı. Trump protestocu kadına hakaretlerde bulundu.

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Protestocuyu hedef gösterdi.

Protestocuyu hedef gösterdi.

Trump'ın konuşması sırasında salonda protesto eden kadın, mitinge katılan bir erkek tarafından yumruklandı. Polis memurları kadını yakasından tutarak çıkışa yönlendirdi, salondakiler ise 'USA' sloganları attı.

Olayı sahneden izleyen Trump, protestocuyu hedef aldı. Kadını erkek sanan Trump, 'Bunlar ülkemizi mahvetmek için para alıyor' dedi. Ardından protestocunun kilosuna gönderme yaparak 'Şişko adam, acilen diyete başlaması lazım' ifadelerini kullandı. Trump'ın 'O bilmiyor ama annesi babası kesin bana oy vermiştir' sözü salonda gülüşmelere yol açtı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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