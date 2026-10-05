Epstein Dosyalarındaki Kritik İsim Hayatını Kaybetti
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmaları gün yüzüne çıkaran eski Wall Street bankacısı Simon Andriesz, 57 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz bankacının ölümünü 2 Ekim'de The Banker duyurdu, ölümün intihar olduğu bildirildi. Andriesz, bu yılın başında bulduğu e-postaları ABD Temsilciler Meclisi'ne iletmişti.
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Epstein dosyalarında "HWL" diye aradı, 2018 tarihli yazışmalara ulaştı.
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E-postaları Kongre'ye taşıdı, yıllar önce FBI'a da başvurmuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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