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Epstein Dosyalarındaki Kritik İsim Hayatını Kaybetti

Epstein Dosyalarındaki Kritik İsim Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 17:44
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Jeffrey Epstein arasındaki yazışmaları gün yüzüne çıkaran eski Wall Street bankacısı Simon Andriesz, 57 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz bankacının ölümünü 2 Ekim'de The Banker duyurdu, ölümün intihar olduğu bildirildi. Andriesz, bu yılın başında bulduğu e-postaları ABD Temsilciler Meclisi'ne iletmişti.

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Epstein dosyalarında "HWL" diye aradı, 2018 tarihli yazışmalara ulaştı.

Epstein dosyalarında "HWL" diye aradı, 2018 tarihli yazışmalara ulaştı.

Simon Andriesz (fotoğrafta) Lutnick'in CEO'su olduğu finans aracılık şirketi BGC Partners'ta yıllarca çalışmıştı. Şirketin üst düzey yöneticilerinin e-postalarda isim yerine baş harflerini kullandığını biliyordu. ABD Adalet Bakanlığı milyonlarca sayfalık Epstein dosyalarını kamuoyuyla paylaşınca belgelerde Lutnick'in baş harfleri olan 'HWL' ifadesini arattı.

Karşısına çıkan 2018 tarihli e-posta zincirinde Epstein ve Lutnick, ikisinin de yatırım yaptığı dijital reklam şirketi Adfin hakkında konuşuyordu. Epstein'ın şirketin gidişatını sorduğu yazışmada Lutnick'e ait olduğu belirtilen hesap, 'Sonunda gelir üretiyor. Bu yıl onların yılı' yanıtını vermişti.

Ortaya çıkan yazışma, Lutnick'in daha önceki açıklamalarıyla çelişiyordu. Bakan, Epstein ile ilişkisini 2005 yılında kısa süre içinde kestiğini söylemişti. Belgeler ise temasın en az 2018'e kadar sürdüğünü gösterdi.

E-postaları Kongre'ye taşıdı, yıllar önce FBI'a da başvurmuştu.

E-postaları Kongre'ye taşıdı, yıllar önce FBI'a da başvurmuştu.

Andriesz, bulduğu e-postaları Lutnick'in Mayıs 2026'daki ifadesinden önce Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleriyle paylaştı. Lutnick, Kongre'deki ifadesinde Epstein'ın Adfin'e yatırım yaptığını ancak 2026'da öğrendiğini savundu. Beyaz Saray ise konuyla ilgili BBC araştırmasını 'Bakan Lutnick'i karalamaya yönelik acınası ve çaresiz bir girişim' diye niteledi.

Eski bankacı, iddialarını 2020 ve 2021 yıllarında FBI'a da iletmiş ancak 'hiçbir ilgi görmediğini' söylemişti. Temmuz 2026'da yayımlanan BBC belgeselinde muhbirliğin sağlığına, maddi durumuna ve ailesine verdiği zarardan açıkça söz etmişti.

Andriesz'in BGC ile yolları da tartışmalı biçimde ayrılmıştı. 2016'da şirketteki muhasebe uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getiren bankacı, 2017'de işten çıkarıldı. BGC iddiaları 'kesinlikle asılsız' diye reddetti. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise 2019'da şirkete denetim ihlalleri nedeniyle 3 milyon dolar ceza kesmiş, Andriesz'e 420 bin dolarlık muhbir ödülü verilmişti.

Andriesz'in ölümünü Transparency Task Force'tan Andy Agathangelou doğruladı. Şu ana kadar ölümün muhbirlik faaliyetleriyle, Lutnick ya da Epstein ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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