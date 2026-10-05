Epstein Dosyalarındaki Kritik İsim Hayatını Kaybetti

Andriesz, bulduğu e-postaları Lutnick'in Mayıs 2026'daki ifadesinden önce Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleriyle paylaştı. Lutnick, Kongre'deki ifadesinde Epstein'ın Adfin'e yatırım yaptığını ancak 2026'da öğrendiğini savundu. Beyaz Saray ise konuyla ilgili BBC araştırmasını 'Bakan Lutnick'i karalamaya yönelik acınası ve çaresiz bir girişim' diye niteledi.

Eski bankacı, iddialarını 2020 ve 2021 yıllarında FBI'a da iletmiş ancak 'hiçbir ilgi görmediğini' söylemişti. Temmuz 2026'da yayımlanan BBC belgeselinde muhbirliğin sağlığına, maddi durumuna ve ailesine verdiği zarardan açıkça söz etmişti.

Andriesz'in BGC ile yolları da tartışmalı biçimde ayrılmıştı. 2016'da şirketteki muhasebe uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getiren bankacı, 2017'de işten çıkarıldı. BGC iddiaları 'kesinlikle asılsız' diye reddetti. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise 2019'da şirkete denetim ihlalleri nedeniyle 3 milyon dolar ceza kesmiş, Andriesz'e 420 bin dolarlık muhbir ödülü verilmişti.

Andriesz'in ölümünü Transparency Task Force'tan Andy Agathangelou doğruladı. Şu ana kadar ölümün muhbirlik faaliyetleriyle, Lutnick ya da Epstein ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.