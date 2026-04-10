Melanie Trump Beyaz Saray'da Yaptığı Basın Toplantısında Epstein İddialarını Reddetti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2026 - 09:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'dan dünyayı şaşırtan bir açıklama yaptı. Yaklaşık 6 dakika süren konuşmada, Jeffrey Epstein ile ilgili kendisi hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti, Epstein'in ortağı Maxwell ile bir ilişkisi olmadığı iddia etti ve Kongre'ye çağrıda bulundu.

"Epstein yalnız değildi"

Kriminal Jeffrey Epstein'in yalnız olmadığını belirterek Kongre'yi harekete geçmeye çağıran Melanie Trump olayın mağdurlarına kamuya açık oturumlarda yeminli ifade verme fırsatı verilmesi gerektiğini, bu ifadelerin Kongre kayıtlarına geçirilmesini istedi.

Trump'ın konuşmasından dikkat çeken açıklamalar şöyle;

Jeffrey Epstein ile olan bu utanç verici ilişkilendirmelerin bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen bireyler; etik standartlardan, tevazudan ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum, aksine itibarımı lekelemeye yönelik bu art niyetli girişimlerini reddediyorum.

Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım. Donald ve ben, New York şehri ve Palm Beach'teki sosyal çevrelerin kesişmesi nedeniyle zaman zaman Epstein ile aynı partilere davet edildik. Açık konuşmak gerekirse, ne Epstein ile ne de suç ortağı Maxwell ile hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Maxwell'in e-postasına verdiğim nazik yanıt, sıradan bir yazışmadan başka bir şey olarak nitelendirilemez. E-postasına verdiğim kibar cevap, önemsiz bir nottan fazlası değildir.

Ben Epstein'ın kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile tanıştıran kişi Epstein değildi. Kocamla 1998 yılında New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. Kocamla olan bu ilk karşılaşmamız tüm detaylarıyla belgelenmiştir.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
