Melanie Trump Beyaz Saray'da Yaptığı Basın Toplantısında Epstein İddialarını Reddetti

Jeffrey Epstein ile olan bu utanç verici ilişkilendirmelerin bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen bireyler; etik standartlardan, tevazudan ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum, aksine itibarımı lekelemeye yönelik bu art niyetli girişimlerini reddediyorum.

Epstein ile hiçbir zaman arkadaş olmadım. Donald ve ben, New York şehri ve Palm Beach'teki sosyal çevrelerin kesişmesi nedeniyle zaman zaman Epstein ile aynı partilere davet edildik. Açık konuşmak gerekirse, ne Epstein ile ne de suç ortağı Maxwell ile hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Maxwell'in e-postasına verdiğim nazik yanıt, sıradan bir yazışmadan başka bir şey olarak nitelendirilemez. E-postasına verdiğim kibar cevap, önemsiz bir nottan fazlası değildir.

Ben Epstein'ın kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile tanıştıran kişi Epstein değildi. Kocamla 1998 yılında New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. Kocamla olan bu ilk karşılaşmamız tüm detaylarıyla belgelenmiştir.