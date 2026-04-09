Trump, Akıbeti Belirsizliğe Düşen Ateşkes İçin Açıklama Yaptı: "Buna Uyulana Kadar Yerinde Kalacaktır"

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül bir şekilde takip edilmesi ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan ek mühimmat, silahlar ve diğer her türlü malzemeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan GERÇEK ANLAŞMA tam olarak yerine getirilene kadar İran’da ve çevresinde kalacaktır.

Herhangi bir nedenle bu anlaşma yerine getirilmezse ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman 'ateş açma' başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacaktır.

Uzun zaman önce, aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen, NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK. Bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada, muhteşem ordumuz silahlanıyor ve dinleniyor ve aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!'