Haberler
Gündem
Trump, Akıbeti Belirsizliğe Düşen Ateşkes İçin Açıklama Yaptı: "Buna Uyulana Kadar Yerinde Kalacaktır"

Trump, Akıbeti Belirsizliğe Düşen Ateşkes İçin Açıklama Yaptı: "Buna Uyulana Kadar Yerinde Kalacaktır"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2026 - 07:15

ABD Başkanı Donald TrumpABD ve İran arasında duyurulan ancak Lübnan belirsizliği ve İsrail'in saldırıları sebebiyle akıbeti belirsizliğe düşen ateşkes hakkında Truth Social üzerinden açıklama yaptı.

ABD ve İran arasında duyurulan ateşkesin ardından Lübnan belirsizliği ve İsrail'in saldırıları sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ateşkes hakkında açıklama yaptı.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Zaten büyük ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül bir şekilde takip edilmesi ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan ek mühimmat, silahlar ve diğer her türlü malzemeyle birlikte tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan GERÇEK ANLAŞMA tam olarak yerine getirilene kadar İran’da ve çevresinde kalacaktır.

Herhangi bir nedenle bu anlaşma yerine getirilmezse ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman 'ateş açma' başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacaktır.

Uzun zaman önce, aksini iddia eden tüm sahte söylemlere rağmen, NÜKLEER SİLAHLAR OLMAYACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ OLACAK. Bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada, muhteşem ordumuz silahlanıyor ve dinleniyor ve aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!'

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
