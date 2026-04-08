Haberler
Ekonomi
Akaryakıt Fiyatlarında Tarihi İndirim Beklentisi: 10 Lirayı Bulabilir

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 21:35

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dün akşam imzalanan ateşkes sonrasında ise petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. NTV’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, akaryakıtta indirim 10 lirayı bulabilir.

Savaşın başladığı 28 Şubat’tan beri ham petrol fiyatları da yükselmeye başlamıştı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrasında tüm dünyada akaryakıt krizi yaşanmıştı. Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaları önlemek için eşel mobil sistemine geçilmişti.

NTV’de yer alan habere göre, 28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzin 58,34 liradan, motorin 60,39 liradan, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu. Bugün ise benzin 63,25 lira, motorin 85,29 lira, LPG ise 34,99 liradan satılıyor.

Ateşkes kararı sonrasında akaryakıt fiyatlarında ciddi indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gün içinde oluşacak veriler ışığında benzin ve motorine 10 liranın üzerinde indirim gelmesi bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle gelen indirim motorinde tamamen uygulanabilirken, benzinde yüzde 75’i ÖTV’ye, kalan yüzde 25’i ise indirim olarak pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
