Çaya Zam Geldi: ÇAYKUR’un Yeni Zamlı Fiyatları Bugünden İtibaren Geçerli Olacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 19:18

Yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 oranında zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yeni fiyat listelerini toptancı bayilere ve distribütörlere göndermeye başladı. Zamlı çay fiyatları bugünden (8 Nisan) itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: İrfan Donat / Bloomberg HT

Türkiye’de en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çaya bir kez daha zam geldi.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre, 2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yeni fiyat listelerini toptancı bayilere ve distribütörlere göndermeye başladı. Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10’luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
