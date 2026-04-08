Hakan Çakır’ın Hayatını Kaybettiği Olayda Tüm Sanıklara Ceza Yağdı

Dosyada kararın verildiğini dile getiren Avukat Umur Yıldırım, “Zeynal ailesindeki tüm sanıklar, Hakan’ı öldürmeden dolayı müebbet, Şahin ağabey ve Hakkı’yı öldürmeye teşebbüsten dolayı ikişer defa müebbet almasıyla ceza aldı. Yine annesi ve Eyüp Bey’i yaralamadan dolayı ayrı ayrı 5 defa ceza aldılar. Burada yetişkin olan baba Cemal Zeynal ve Ahmet Zeynal müebbet artı 28 ve 30 yıl aldılar. Müebbet de var tabii ki. 14 yaşındaki sanık suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti, mahkeme buna itimat etmedi. Yine 14 yaşındaki çocuk için de müebbet hapis cezası verdi ama Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinden dolayı cezasında indirim uyguladı. Küçük olan çocuk için toplamda 24 yıl ceza çıktı tüm bu suçlardan dolayı. 17 yaşındaki B.Z. isimli sanık için de yine öldürmeden dolayı müebbet verdi. Yaşı küçük olduğundan dolayı cezada indirim uyguladı. Toplamda 30 yıla yakın bir ceza verdi B.Z. için. Tüm 4 sanık da bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi. Adalet bir nebze olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay’dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek” dedi.

Gözü dolan baba Şahin Çakır ise, “Ben sadece Umur Yıldırım diyorum. Sağ olsun bugüne kadar yanımızdan ayrılmadı. Bize kardeşlik yaptı, çocuklarıma ağabeylik yaptı. Tüm ailelere sesleniyorum. 2-3 avukat tutmayın, tek Umur Yıldırım yeter. Bu kadar diyorum. Başka bir şey yok. Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” diye konuştu.