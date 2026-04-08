Levent’teki Terör Saldırısının Görüntülerini Çeken Plaza Çalışanları Gözaltına Alındı
İstanbul’da iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu Levent’te dün terör saldırısı düzenlenmişti. Polislerle teröristler arasında çatışma çıkmış ve 3 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bölgedeki bir plazadan çatışma görüntülerini çeken ve yorumlayan plaza çalışanları hakkında ise soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri, saldırının olduğu bölgedeki plazada çalışan 7’si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
Reklam
İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Levent’te dün terör bir kez daha yüzünü göstermişti.
Reklam
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
