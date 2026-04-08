Levent’teki Terör Saldırısının Görüntülerini Çeken Plaza Çalışanları Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 18:39

İstanbul’da iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu Levent’te dün terör saldırısı düzenlenmişti. Polislerle teröristler arasında çatışma çıkmış ve 3 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bölgedeki bir plazadan çatışma görüntülerini çeken ve yorumlayan plaza çalışanları hakkında ise soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri, saldırının olduğu bölgedeki plazada çalışan 7’si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Levent’te dün terör bir kez daha yüzünü göstermişti.

Levent’teki Yapı Kredi Plaza önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hâle getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis yaralanmıştı.

Bölgede bulunan plazada çatışmaları çeken ve “yorumlayan” plaza çalışanları hakkında ise savcılık soruşturma başlatmıştı.

“Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma kapsamında 7’si kadın 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
