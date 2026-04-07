İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun Önünde Silahlı Çatışma Çıktı: 3 Kişi Yakalandı, 2 Polis Yaralandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 12:41 Son Güncelleme: 07.04.2026 - 13:34

İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin olay hakkındaki açıklaması:

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. 

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.”

İstanbul Valisi Davut Gül'ün olay hakkındaki açıklaması:

'Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 2'si yaralı olarak, 1 ise ölü olarak ele geçirildi. Uzun namlulu silahlar ve tabancaları bulunuyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Provokasyon kokan bir hareket. Bu bölgede Yapı Kredi var aslolan.

Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yaşayan herhangi bir diplomat yok.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
