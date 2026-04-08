Ankara’ya 4 Yeni Metro Hattı Geliyor: Güzergâhlar Belli Oldu

Ankara’ya 4 Yeni Metro Hattı Geliyor: Güzergâhlar Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 18:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yapılacak 4 yeni metro hattıyla ilgili açıklamada bulundu. M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca hattı, M5 Kızılay-Dikmen hattı, M6 Çayyolu-Sincan hattı ve Dikimevi-Natoyolu metro hatları için projeler tamamlandı. Ankara’daki yeni metro hatları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay çıktı.

Başkent Ankara'da ulaşıma çare olması beklenen 4 yeni metro hattının proje işlemleri tamamlandı.

Başkent Ankara’da ulaşıma çare olması beklenen 4 yeni metro hattının proje işlemleri tamamlandı.

ABB’den yapılan açıklamaya göre; 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı, 15,25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen hattı, 12,5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı ve 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı metro projeleri tamamlandı. Toplam 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay süreçleri tamamlandı. M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı yatırım programına alındı, diğer hatların ise yatırım programına alınması onay sürecinde.

Ankara’nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarının 4 proje ile metro ağına bağlanması hedefleniyor. Ayrıca mevcut hatlar arasında bağlantı kurularak ulaşımın daha hızlı ve konforlu hâle getirilmesi amaçlanıyor. Özellikle M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı ile Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresinde ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT İstasyonu’na da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat ile şehir içi ve şehirlerarası ulaşım entegrasyonunun güçlenmesi hedefleniyor. Başkent’in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay-Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla Dikmen’den Kızılay’a kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
