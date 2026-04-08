Binden Fazla Tapusunun E-Devlet Üzerinden Çalındığını İddia Eden Vatandaş Soluğu Savcılıkta Aldı

2023 yılında e-Devlet’ine düşen resmî kayıtlarla tapu sahibi olduğunu belirten Çelik, “Köyde bir hocamız beni aradı, tapu kayıtları çıktığını söyledi. Ben e-Devlet’e geç baktım, tapu kayıtları vardı. Hafta sonu olduğu için pazartesi gidip tapularımı alayım dedim. Pazartesi Tapu Kadastro’ya gittiğimde bir daha ikinci kez varis olarak gösterildiğimi gördüm. e-Devlet’imde şu an iki kırmızı çizgiyle benim adıma satışların yapıldığı görünüyor. Tapu ve Kadastro’da bu tapuların, benim varis göründüğüm kayıtların saklandığını buldum. Sadece bununla alakalı değil, yedi köyde adıma çıkan, gerçekte üç varisli olduğumuz tapular, benim Ferhat Çelik olarak kendi adıma çıkan tek pay tapularımla birlikte iki tane de amcamın çocuklarının tapuları bulunmaktadır. Bunların hepsinin sahte işlemlerle kapatıldığını, bir taşınmazın da 39 varisi olup tapulardan kaybolduğunu ve tapuların iki kişinin adına döndürüldüğünü öğrendim” dedi.