Binden Fazla Tapusunun E-Devlet Üzerinden Çalındığını İddia Eden Vatandaş Soluğu Savcılıkta Aldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 17:25

Elazığ’da yaşayan bir vatandaş, e-Devlet üzerinde yaptığı incelemede çok sayıda taşınmazının tapusunun sahte kimlik ile başkasının üzerine veya hazineye devredildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Ferhat Çelik isimli vatandaşın iddiasına göre başkasına veya hazineye devredilen tapuların sayısı ise binden fazla.

Elazığ’da yaşayan Ferhat Çelik, bir kez daha savcılığa başvurarak tapularının çalındığını iddia etti.

2023 yılında e-Devlet’ine düşen resmî kayıtlarla tapu sahibi olduğunu belirten Çelik, “Köyde bir hocamız beni aradı, tapu kayıtları çıktığını söyledi. Ben e-Devlet’e geç baktım, tapu kayıtları vardı. Hafta sonu olduğu için pazartesi gidip tapularımı alayım dedim. Pazartesi Tapu Kadastro’ya gittiğimde bir daha ikinci kez varis olarak gösterildiğimi gördüm. e-Devlet’imde şu an iki kırmızı çizgiyle benim adıma satışların yapıldığı görünüyor. Tapu ve Kadastro’da bu tapuların, benim varis göründüğüm kayıtların saklandığını buldum. Sadece bununla alakalı değil, yedi köyde adıma çıkan, gerçekte üç varisli olduğumuz tapular, benim Ferhat Çelik olarak kendi adıma çıkan tek pay tapularımla birlikte iki tane de amcamın çocuklarının tapuları bulunmaktadır. Bunların hepsinin sahte işlemlerle kapatıldığını, bir taşınmazın da 39 varisi olup tapulardan kaybolduğunu ve tapuların iki kişinin adına döndürüldüğünü öğrendim” dedi.

“Çalınan tapularımın sayısının bini aştığını düşünüyorum”

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çelik, “Adımıza yapılan kayıtlarda Cevizdere ve Hozetek köylerinde hazineye devir tapu kayıtlarının olduğunu bilmekteyim, elimde kayıtlar mevcuttur. Yıllarca insanlara ‘Sesinizi çıkarmayın, üç varisin haberi olmasın, bunlar sizin olsun’ gibisinden tapular hediye edilerek bu durum süregelmiştir. Ta ki e-Devlet’ime düşene kadar. e-Devlet’ime düştükten sonra sahte T.C. kimlik numarasıyla kayıtlar şahısların adına geçirilmiştir. Hazineye gidenleri de saydığımda tapu sayısının belki bini aştığını düşünüyorum. Daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunmuştum ancak memurlar zan altında kalmasın diye bu sefer şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim adıma olan tapu kayıtlarının tamamının, hazineye devredilenlerin, adıma satış yapılanların, bilmediğim kadar tapunun hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Sahte T.C. kimlik numarasıyla her şey kapatılmış, verasetlerin üzerine tapular eklenmiş, bazı tapularda varisler kaybolup iki kişinin adına geçirilmiştir. Varis haberi olmadan imza atılıp tapular başkalarının adına geçirilmiştir. Kimse benden imza istememiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, kimler olduğu bellidir” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
