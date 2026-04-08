Mersin’de Sahile Vuran Ölü Denizanaları İçin "Sakın Dokunmayın" Uyarısı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2026 - 21:08

Mersin’in Silifke ilçesinde sahile vuran denizanaları için uzmanından uyarı geldi. Kızıldeniz’den geldiği değerlendirilen ve ölü olarak sahile vuran denizanalarına dokunulmaması gerektiği belirtiliyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanaları ile temas hâlinde yapılması gerekenleri de açıkladı.

Kızıldeniz’den geldiği değerlendirilen dev, ölü denizanaları Silifke ilçesindeki Kum Mahallesi kıyılarına vurdu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının fırtına sonrasında akıntı ve rüzgârlarla kıyıya vurduğunu söyledi.

Denizanalarının açık denizlerde her zaman var olduğunu dile getiren Ayas, şöyle konuştu:

“Kızıldeniz’den gelen, Mersin Körfezi ve Doğu Akdeniz’de baskın hâle gelen bir tür. Bunlar planktonlarla beslendikleri için denizde özellikle bol besin bulduklarında sayılarını, biyokütlelerini artırıyorlar. Burada son 10 yıldır özellikle şubat-nisan aylarında yoğun şekilde kıyıya vurmalarına rastlıyoruz. Bu dönemde yoğun hava şartlarından kaynaklı özellikle dalgalar, akıntılar ve fırtına sonrasında artık kıyılarda görülmesi rutin hâle geldi.”

Ayas, denizanalarının turizm ve balıkçılık için önemli bir tehdit olduğunu belirtti.

Sahildeki denizanalarına dokunmamak gerektiğini vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

“Eğer temas hâlindeyse zaten kızarıklık, şişlik, acı, yanma gerçekleşecektir. İlk yapılacak şey temiz bir deniz suyuyla orayı temizlemek ve hızlı bir şekilde aslında hastaneye gitmek. Çünkü alerjik bireylerde çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir, ölüme kadar yol açacak bir tablo görülebilir. O anlamda da ilk yapılacak işlemlerden biri de hastaneye gitmek.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
