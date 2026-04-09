Ünlü Oyuncu Mark Ruffalo, Trump'a "Soykırımcı Manyak" Dedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 20:52

Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarına tepki gösterdi. Ruffalo, Trump’ın kullandığı dili “soykırımcı bir manyağın dili” olarak tanımlarken, “Bu adamın cezaevinde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran açıklaması Ruffalo'yu kızdırdı.

Mark Ruffalo, Marvel filmlerinde canlandırdığı Hulk karakteriyle dünya çapında tanınırken, Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump’ın 7 Nisan’daki “Bu gece bir medeniyet yok olacak” sözlerini alıntılayan Ruffalo, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Soykırımcı bir manyağın dili"

Mark Ruffalo, paylaşımında söz konusu ifadelerin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Bu soykırımcı bir manyağın dilidir. Bu dil, ABD’nin yoğun desteğiyle Gazze’de yaşanan yıkıma yol açan dille aynıdır” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu tür söylemlerin yalnızca siyasi retorik olmadığını, aynı zamanda ciddi insani sonuçlara yol açabilecek bir zemin oluşturduğunu belirtti.

"Bu dil soykırıma yol açar"

Mark Ruffalo, ABD’deki siyasi iklimi de eleştirerek, “Bugün ABD’de bu sözleri yineleyen bir başkanımız var. Bu tür bir dil soykırımlara yol açar” ifadeleriyle Donald Trump yönetimine tepki gösterdi. Açıklamasının dikkat çeken bölümünde ise Trump’ı doğrudan hedef alarak, “Bu adam parmaklıklar ardında olmayı hak ediyor” sözlerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
