Trump'tan Netanyahu Sorusuna Kaçamak Yanıt: "Artık Siyasetle İlgilenmiyorum"
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ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği kapsamlı röportajda İsrail'de yaklaşan seçimlerle ilgili kendisine yöneltilen soruyu beklenmedik bir cümleyle geçiştirdi. Derginin kapağında bugüne kadar en çok yer alan isim olan Trump, aynı söyleşide İran, Suudi Arabistan, yapay zeka ve ara seçimler gibi başlıklarda da iddialı açıklamalar yaptı.
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Netanyahu'ya açık destek vermedi.
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Eisenkot hakkında kötü bir şey duymamış.
İran'ı ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu söyledi.
Altman ve Amodei'yi övdü, kendi IQ'sunu da unutmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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