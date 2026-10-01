Trump'tan Netanyahu Sorusuna Kaçamak Yanıt: "Artık Siyasetle İlgilenmiyorum"

Yapay zekadan söz ederken artık 'süper zeka' tanımını kullandığını belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu tanıma katıldığını söyledi. Sektörü yeni bir sanayi devrimi olarak gören Trump, Şi ile yaptığı görüşmede yapay zekayı da ele aldıklarını, ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu ve ülkesinin ilerlemesini yavaşlatmak istemediğini anlattı. Veri merkezlerinin yerel ekonomilere gelir ve istihdam sağladığını savunan Trump, bu tesisleri kabul etmeyen kentlerin ekonomik fırsatları kaçıracağını öne sürdü, Avrupa ülkelerinin yatırımları ABD'den çekmeye çalıştığını söyleyip Google'ın Finlandiya'daki büyük tesisini örnek gösterdi ve 'Bundan memnun değilim' dedi. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei hakkında ise 'Sam Altman'ı seviyorum. Zeki. Dario da zeki. Hepsi zeki. Çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlarla çalışıyoruz. Çok, çok yüksek. Bu iyi bir şey' diyen Trump, sözlerini 'Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim' diyerek tamamladı.