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Trump'tan Netanyahu Sorusuna Kaçamak Yanıt: "Artık Siyasetle İlgilenmiyorum"

Trump'tan Netanyahu Sorusuna Kaçamak Yanıt: "Artık Siyasetle İlgilenmiyorum"

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 17:28
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ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği kapsamlı röportajda İsrail'de yaklaşan seçimlerle ilgili kendisine yöneltilen soruyu beklenmedik bir cümleyle geçiştirdi. Derginin kapağında bugüne kadar en çok yer alan isim olan Trump, aynı söyleşide İran, Suudi Arabistan, yapay zeka ve ara seçimler gibi başlıklarda da iddialı açıklamalar yaptı. 

Kaynak - Gazete Oksijen

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Netanyahu'ya açık destek vermedi.

Netanyahu'ya açık destek vermedi.

İsrail'de yapılacak seçimlerde Binyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorulan Trump, 'Şunu söyleyebilirim ki, artık siyasetle ilgilenmiyorum, sadece popüler olduğumuzu söyleyebilirim' dedi. Sorunun tekrarlanması üzerine Trump bu kez 'Hayır, benim önceliğim, İsrail'i savunmalarına yardım etmek' diye konuştu. Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırılarından önce uyarıldığına dair haberleri ilk kez duyduğunu söyleyen Trump, bu iddiaya katılmadığını belirterek 'Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bilseydi, bu konuda bir şey yapardı. En azından insanları alarma geçirirdi' dedi.

Eisenkot hakkında kötü bir şey duymamış.

Eisenkot hakkında kötü bir şey duymamış.

Seçimleri Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un kazanması halinde ne yapacağı sorulan Trump, 'Hakkında kötü şeyler duymadım' dedi. Eisenkot'a ilişkin değerlendirmesini sürdüren Trump, Netanyahu'yu erken gözden çıkaranlara da göndermede bulunarak 'İnsanlar tıpkı beni defalarca gözden çıkardıkları gibi Bibi'yi de defalarca gözden çıkardılar. Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım' dedi. İsrail'de oldukça sevildiğini öne süren Trump, 'Beni yüzde 99 oranında seviyorlar' ifadesini de kullandı.

İran'ı ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu söyledi.

İran'ı ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Röportajda İran'ı vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını savunan Trump, 'İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum' dedi. Geçen hafta 'İran'ı ortadan kaldıracağız' açıklamasını yapıp yapmadığı sorulan Trump, 'Evet, bunu yapacağım, bu mümkün' diye yanıt verdi. Kendisini barış başkanı olarak tanımlayan birinin bir halkı yok edebileceğini nasıl söyleyebildiği sorusuna ise Trump, 'Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum' karşılığını verdi.

Altman ve Amodei'yi övdü, kendi IQ'sunu da unutmadı.

Altman ve Amodei'yi övdü, kendi IQ'sunu da unutmadı.

Yapay zekadan söz ederken artık 'süper zeka' tanımını kullandığını belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu tanıma katıldığını söyledi. Sektörü yeni bir sanayi devrimi olarak gören Trump, Şi ile yaptığı görüşmede yapay zekayı da ele aldıklarını, ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu ve ülkesinin ilerlemesini yavaşlatmak istemediğini anlattı. Veri merkezlerinin yerel ekonomilere gelir ve istihdam sağladığını savunan Trump, bu tesisleri kabul etmeyen kentlerin ekonomik fırsatları kaçıracağını öne sürdü, Avrupa ülkelerinin yatırımları ABD'den çekmeye çalıştığını söyleyip Google'ın Finlandiya'daki büyük tesisini örnek gösterdi ve 'Bundan memnun değilim' dedi. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei hakkında ise 'Sam Altman'ı seviyorum. Zeki. Dario da zeki. Hepsi zeki. Çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlarla çalışıyoruz. Çok, çok yüksek. Bu iyi bir şey' diyen Trump, sözlerini 'Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim' diyerek tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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