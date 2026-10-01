Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, Mars para alanında ilerlerken Merkür'le yaptığı kare bugün dürtüsel harcamalara ve parayla ilgili ani tartışmalara zemin hazırlıyor. Vitrinde gördüğün bir ürünü hemen almak ya da bir arkadaşına düşünmeden borç vermek istersen kendine bir süre tanı. Ailenle ya da partnerinle ortak bir masraf konuşulurken sesinin yükselmemesine dikkat et; rakamları sakin bir şekilde masaya koymak çok daha etkili olur. Plüton ortak kaynaklar alanında ilerlerken bir borcun ya da faizin ağırlığını hissedebilirsin; yapılandırma seçeneklerini araştırmak için güzel bir gün. Ay burcuna geçtiğinde kendini daha güvende hissedecek ve para konusunda daha mantıklı kararlar verebileceksin. Gün içinde canın sıkıldığında alışveriş sitelerinde gezinmek yerine kısa bir yürüyüşe çık; bu hem cüzdanını hem de ruh halini korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…