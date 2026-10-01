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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 2 Ekim Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak paralar alanında birlikte ilerleyen Merkür ve Venüs bugün de dikkatini borç ve kredi dosyalarına çekiyor. Venüs geri harekete geçmeden önce yavaşladığından kredi kartı başvurusu yapmak, taksitli büyük bir alışverişe girmek ya da birine borç vermek için uygun bir gün değil. Bunun yerine mevcut ödeme planlarını gözden geçirip hangi borcu önce kapatacağını belirlemek sana kazandırır. Mars'la kare açı yapan Merkür, eğlence ve hobilere yönelik ani bir harcama isteği yaratabilir; sepetindeki ürünleri bir gece bekletmek iyi bir filtre olur. Boşluktaki Ay da yeni bir yatırım fikrine atlamak yerine bilgi toplamanın daha doğru olduğunu gösteriyor. Ortak bir hesap kullanıyorsan son ayın harcamalarını partnerinle birlikte gözden geçirmek, olası bir anlaşmazlığın önüne geçer.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, beklediğin bir ödeme ya da tahsilat bugün gecikebilir; Ay para alanında, İkizler'de boşlukta ilerliyor. Bu durum canını sıkmasın; gecikmenin sebebi büyük ihtimalle bürokratik bir aksaklık olacak. Karşı tarafa nazik bir hatırlatma mesajı göndermek ve ödemenin ne zaman yapılacağını netleştirmek yeterli. Mars ev alanında ilerlerken tamirat, beyaz eşya ya da dekorasyon için harcama yapma isteğin artabilir; ancak Venüs retroya hazırlanırken bu tür alımları birkaç hafta ertelemek hem daha iyi fiyat bulmanı hem de doğru seçimi yapmanı sağlar. Plüton ile Merkür arasındaki gerilim, iş yerinde ücret pazarlığında baskı hissetmene yol açabilir; aceleyle kabul ettiğin bir teklif ileride pişmanlık yaratabilir. Beklenen para geldiğinde önce acil ödemelerini kapatmak içini rahatlatacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün içinde para konusunda kafan biraz dağınık olabilir; Ay burcunda ama boşlukta ilerlediği için harcama kararlarında çabuk fikir değiştirebilirsin. Ancak Ay gece saatlerinde Yengeç'e, yani para alanına geçtiğinde dikkatin kendiliğinden bütçene yönelecek. Akşam oturup aylık gelirini, sabit giderlerini ve ertelediğin ödemeleri bir listeye dökmek zihnini rahatlatır. Merkür'ün Plüton'la gerilimi, iş yerinde bir sözleşme ya da ek iş teklifinin şartlarını dikkatle okumanı gerektiriyor; küçük puntolu maddeler sürpriz masraflar içerebilir. Yazı, çeviri ya da danışmanlık gibi iletişime dayalı işlerden ek gelir elde ediyorsan faturalarını bugün düzenlemek, nakit akışını kolaylaştırır. Kafanın dağınık olduğu saatlerde internetten alışveriş yapmaktan kaçınmak, sonradan iade uğraşıyla vakit kaybetmeni önler. Harcamalarını tek bir uygulamada takip etmek de düzen kurmanı kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars para alanında ilerlerken Merkür'le yaptığı kare bugün dürtüsel harcamalara ve parayla ilgili ani tartışmalara zemin hazırlıyor. Vitrinde gördüğün bir ürünü hemen almak ya da bir arkadaşına düşünmeden borç vermek istersen kendine bir süre tanı. Ailenle ya da partnerinle ortak bir masraf konuşulurken sesinin yükselmemesine dikkat et; rakamları sakin bir şekilde masaya koymak çok daha etkili olur. Plüton ortak kaynaklar alanında ilerlerken bir borcun ya da faizin ağırlığını hissedebilirsin; yapılandırma seçeneklerini araştırmak için güzel bir gün. Ay burcuna geçtiğinde kendini daha güvende hissedecek ve para konusunda daha mantıklı kararlar verebileceksin. Gün içinde canın sıkıldığında alışveriş sitelerinde gezinmek yerine kısa bir yürüyüşe çık; bu hem cüzdanını hem de ruh halini korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kira, aidat ya da ev eşyası gibi kalemler bugün bütçende öne çıkıyor; Venüs ev alanında durağanlaşırken Merkür de aynı alanda Mars'la kare açı yapıyor. Venüs retroya hazırlandığı için yeni mobilya, beyaz eşya ya da dekorasyon alışverişi yapmak yerine mevcut eşyaları onarmak ve düzenlemek daha akıllıca. Burcundaki Mars'ın sert enerjisi aile içinde para konusunda gergin bir konuşmaya yol açabilir; kimin neyi ödeyeceğini tartışırken gururunu bir kenara bırak. Neptün'den destek alan Mars ise eğitim ya da yurt dışı bağlantılı bir işten gelir fırsatı getirebilir; bu fırsatı değerlendirmek için gerekli araştırmayı şimdiden yapmaya başla. Evdeki fatura yükünü paylaştırmak da içini rahatlatacak. Sabit giderlerin ödeme günlerini bir takvime işlemek, gecikme cezalarının önüne geçer.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kariyer alanındaki Ay boşlukta ilerlediği için bugün zam, prim ya da yeni bir iş teklifi konuşmak için doğru zaman değil. Yöneticinle ücret konusunu açmayı düşünüyorsan önce son aylarda başardığın işleri somut rakamlarla bir dosyada topla; bu hazırlık, doğru zaman geldiğinde elini güçlendirecek. Ortak paralar alanındaki Neptün, bir ortak hesapta ya da aile bütçesinde belirsizlikler yaratabilir; kimin ne kadar harcadığını netleştirmek için hesap hareketlerini tek tek kontrol et. Merkür'ün Mars'la karesi yüzünden bir faturada ya da ödeme bildiriminde gözden kaçan bir hata can sıkabilir. Venüs iletişim alanında durağanlaşırken internetten alışveriş yapıyorsan iade koşullarını okumayı ihmal etme. Küçük tutarlı abonelikleri tek tek listelemek, nerede tasarruf edebileceğini net olarak gösterir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs para alanında durağanlaşıyor ve retroya geçmeye hazırlanıyor; yönetici gezegeninin bu duruşu, bütçeni en ince ayrıntısına kadar incelemen için güçlü bir işaret. Gelirlerinle harcamalarını karşılaştırıp hangi kalemlerin gereksiz yere büyüdüğünü görmek bugün kolay olacak. Uzun süredir kullanmadığın bir hizmetin ödemesini durdurmak ya da birinden alacağını kibarca hatırlatmak için uygun bir gün. Büyük bir yatırım kararı içinse acele etme; Venüs geri gittiği süreçte alınan finansal kararlar sonradan gözden geçirilmek zorunda kalabilir. Plüton'un Merkür'le gerginliği pazarlıkta karşı tarafın sert tutumuna yol açabilir; sen dengeli kalırsan sonuç senin lehine döner. Harcamalarını ihtiyaç, keyif ve birikim başlıkları altında gruplamak dengeyi kurmanı kolaylaştırır. Bir arkadaşının önerdiği yatırım fırsatını da araştırmadan kabul etme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kredi, sigorta ya da ortak hesapla ilgili kararlar bugün havada kalabilir; ortak kaynaklar alanındaki Ay gün boyu boşlukta. Banka ile görüşmeni ya da partnerinle yapacağın bütçe planlamasını bugün sonuçlandırmaya çalışmak yerine seçenekleri karşılaştırmaya odaklan. Burcundaki Venüs retroya hazırlanırken kendine yaptığın harcamaları da sorgulayabilirsin; son zamanlarda aldığın ama kullanmadığın ürünleri fark etmek bütçene yeni bir bakış kazandırır. Kariyer alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi, iş yerinde bir ödeme ya da masraf onayında gerilim yaratabilir. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde eğitim ya da seyahatle ilgili bir harcamayı planlamak için daha iyi hissedeceksin. Borç kapatma planını küçük adımlara bölmek ve her adımı tamamladıkça not almak motivasyonunu artırır. Ortak hesaplarda şeffaf olmak güveni de güçlendirir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs gizli alanında durağanlaşırken bugün kartından çekilen tutarları satır satır incelemek iyi olur. Unuttuğun bir üyelik, sessizce işleyen bir otomatik ödeme ya da birine gizlice yaptığın yardımlar bütçende beklediğinden büyük bir yer tutuyor olabilir. Plüton ile Merkür arasındaki sert açı, bir kardeşin veya yakın akrabalarından biriyle para konusunda inatlaşmana yol açabilir; ödünç verme ve geri alma konularını net konuşmak aranızdaki güveni korur. Gece Ay ortak kaynaklar alanına taşındığında partnerinle ya da bir iş ortağınla kira ve ortak giderler konusunu açmak isteyebilirsin. Neptün'ün Mars'la uyumu, öğretmenlik, yazarlık ya da yaratıcı bir hobiden ek gelir fikrini destekliyor. Bu fikri hayata geçirmek için küçük bir deneme yapmak, ne kadar kazandırabileceğini görmeni sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün biri seni aceleyle bir para kararına yönlendirmeye çalışabilir; Plüton para alanından Merkür'e sert bir açı yapıyor. Bir satış temsilcisinin ısrarı, bir yakının yatırım önerisi ya da iş yerinde imzalaman istenen bir belge olabilir; baskı altında evet demek yerine düşünmek için süre iste. Ortak kaynaklar alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi, vergi, kredi ya da miras gibi konularda gerilim yaratabilir; resmi belgeleri bir uzmana göstermek içini rahatlatır. Arkadaşlık alanındaki Venüs retroya hazırlanırken dostlarınla yaptığın ortak harcamalar ya da birine verdiğin borç yeniden gündeme gelebilir. Rutin işlerini halletmek sana kazanç sağlar; yeni bir yatırım içinse beklemek en doğrusu. Kendi bütçe hedeflerine sadık kalmak, bugün başkalarının telkinlerinden çok daha önemli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün konser bileti, oyun ya da arkadaş buluşmaları gibi keyif harcamaları cazip gelebilir; Ay İkizler'den eğlence alanını hareketlendiriyor. Kendini ödüllendirmek güzel ama Ay boşlukta olduğu için bu harcamalar sonradan gereksiz görünebilir; önceden bir bütçe sınırı belirle. Kariyer alanında durağanlaşan Venüs, maaş artışı talebini bugün açmanın doğru olmadığını gösteriyor. Bunun yerine ekibe kattığın değeri gösteren örnekleri şimdiden bir kenara yazmak ileride işine yarar. Burcundaki Plüton'un Merkür'le karesi iş yerinde bir kurumla ya da yöneticiyle para konusunda güç mücadelesine yol açabilir; sözleşme şartlarını dikkatle incele. Arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlikte hesabı baştan paylaşmak, sonradan doğabilecek küçük kırgınlıkların önüne geçer. Keyif için ayırdığın parayı ayrı bir cüzdanda tutmak da harcamalarını takip etmeni kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars'ın para alanındaki Neptün'e destek vermesiyle bugün yeteneklerini kazanca çevirmenin yolları açılıyor. Sanat, tasarım, müzik, terapi ya da gönüllülükle başlayan bir uğraş, küçük ama anlamlı bir kazanca dönüşebilir. Mars çalışma alanında ilerlerken ek mesai ya da yeni bir görev de bütçene katkı sağlar. Ancak Ay boşlukta olduğu için elektronik eşya, kıyafet ya da büyük bir alışveriş için acele etme; alışveriş listeni bir süre askıda tutmak gereksiz bir harcamayı önler. Okul, kurs ya da resmi başvurularla ilgili bir ödemede Merkür ile Mars arasındaki sert açı iş arkadaşlarınla yanlış anlaşılma yaratabilir; dekontları saklamayı ve belgeleri kontrol etmeyi unutma. Bu hafta içinde yapacağın ödemeleri bir kenara not etmek, bütçeni daha rahat yönetmeni sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
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