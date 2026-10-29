Netanyahu Seçimi Nasıl Kaybetti? Ama Henüz Gitmedi!

Önce şunu söyleyelim. İsrail sola kaymadı. Yahudi seçmenin ağırlık merkezi 7 Ekim’den sonra daha da sağa kaydı ve yeni Knesset’te de sağ çoğunluk var. Değişen şey ideoloji değil, Netanyahu’nun kendisi. Üç yıl boyunca 7 Ekim’in hesabını soracak bir devlet soruşturma komisyonunu engelledi. Haredi, yani ultra-Ortodoks ortaklarına askerlik muafiyetini korumak için uğraştı, bu arada yedek askerler dördüncü, beşinci kez cepheye çağrıldı. Yolsuzluk davası sürüyor, Herzog’dan af istedi, alamadı. Seçmen bunların hepsini sandıkta hatırladı.

Likud 32’den 26’ya indi. Aslında Gideon Sa’ar’ın partisi seçimden önce Likud’a katıldığı için gerçek kayıp 36’dan 26’ya, yani 10 sandalye. Yine de Netanyahu’nun kişisel tabanı şaşırtıcı biçimde yerinde durdu; kaybeden daha çok ortakları oldu. Shas 11’den 7’ye düştü. Ben-Gvir ile Smotrich 2022’de ortak listeyle 14 sandalye almışlardı, bu kez ayrı girip toplam 13 aldılar. Aşırı sağın tabanı erimedi, yalnızca büyüyemedi.

Asıl hareket muhalefet tarafında yaşandı ve burada ilginç bir durum var. Muhalefet blokunun toplam oyu neredeyse hiç değişmedi; 2022’de yüzde 38, şimdi yüzde 38. Ama içerisi altüst oldu. Yair Lapid’in Yesh Atid’i 24 sandalyeden, Bennett’le birleşmesine rağmen 12’ye indi. Benny Gantz seçime bir hafta kala yarıştan çekildi. İşçi Partisi ile Meretz nihayet birleşip “Demokratlar” adıyla 8 sandalye aldı. Bütün bu boşalan yeri ise tek bir adam doldurdu.

O adam Gadi Eisenkot. Eski genelkurmay başkanı, 7 Ekim’den sonra savaş kabinesine girmiş, bir yıl sonra Netanyahu’yla kavga edip ayrılmış, oğlunu Gazze’de kaybetmiş bir isim. Eylül 2025’te “Yashar!” (Dürüst!) adıyla kurduğu parti ilk seçiminde 21 sandalye aldı ve ikinci parti oldu. Eisenkot’un formülü basitti. Sağa yakın ama Netanyahu’dan yorulmuş seçmene, güvenlik kimliğinden hiç ödün vermeyen bir çıkış kapısı sundu. “Solcu” diye damgalanamayacak kadar asker, “Netanyahu’nun adamı” diye damgalanamayacak kadar muhalif. İsrail siyasetinde bu kombinasyon altın değerindedir ve Eisenkot bunu biliyordu.