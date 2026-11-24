Elektrik Tellerine Konan Kuşları Neden Akım Çarpmaz?
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Filmlerde canlı bir elektrik teline dokunan karakterin yüzü kararır, saçları dağılır. Gerçek hayatta aynı şey insanı öldürebilir, ama kuşlar yolun kenarındaki yüksek gerilim hatlarında hiçbir şey olmamış gibi oturur. Bunun kuş olmakla ilgisi yok, asıl mesele nelere değdikleri. Elektrik akımı ancak kapalı bir devre ve potansiyel farkı olduğunda akıyor.
Tek bir tele konan kuşun vücudundan akım geçmiyor
İkinci tele ya da direğe dokunan kuş için durum tehlikeli hale geliyor
Elektrik işçileri akıma karşı yalıtım malzemeleriyle ve helikopterle korunuyor
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