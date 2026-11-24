Elektrik akımı, elektronların hareketi demek. Televizyon gibi bir cihazın görüntü ve ses üretmesini sağlayan enerji de elektronların cihazın içinden geçmesinden geliyor.

Elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri mezunu, Massachusetts'teki Phillips Academy'de ders veren Ranbel Sun, bu uzun yolu şöyle anlatıyor. Elektronlar santral tarafından adeta topraktan çekiliyor, hatlardan ve televizyondan geçiyor, sonunda geldikleri toprağa geri dönüyor. Bu bir kapalı devre oluşturuyor ve elektriğin akması için kapalı devre şart.

Elektronların hareket edebilmesi için bir de motivasyona, yani elektrik potansiyeli farkına ihtiyaç var. Sun'ın benzetmesiyle bir dağın tepesine bir yığın bowling topu taşıdığınızı düşünün. Onlara bir yol verirseniz toplar kendiliğinden dağdan aşağı, daha alçak bir konuma yuvarlanır. Tepedeki toplar yüksek potansiyeli, yani elektrik akımını temsil ediyor ve önlerine çıkan her yoldan aşağı iniyor.

Kuş tek bir tele konduğunda iki ayağı da aynı elektrik potansiyelinde oluyor. Teldeki elektronların kuşun vücudundan geçmek için bir nedeni kalmıyor. Hareket eden elektron yoksa elektrik akımı da yok, kuş da güvende.