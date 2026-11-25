Sabundan farklı olarak dezenfektanın işi germleri yerinden söküp götürmek değil, alkolün etkisiyle virüsün zarını bozarak onu etkisiz hale getirmek. Etanol ya da izopropanol içeren bu ürünlerin işe yaraması için ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) önerisine göre en az yüzde 60 alkol içermesi ve eller tamamen kuruyana kadar ovulması gerekiyor. Elleriniz gözle görülür biçimde kirli ya da yağlıysa dezenfektan kiri yerinden oynatamadığı için aynı başarıyı gösteremiyor; CDC ayrıca norovirüs, Cryptosporidium ve Clostridioides difficile gibi bazı mikropların sabun ve suyla dezenfektana göre çok daha iyi giderildiğini belirtiyor. Bu nedenle lavabo erişiminiz olduğunda sabun ve suyu, dışarıdayken ya da su bulamadığınızda ise dezenfektanı tercih etmek uzmanların ortak önerisi. Dolayısıyla ikisi birbirinin rakibinden çok yedeği gibi çalışıyor ve temizlik sıralamasında sabun bir adım önde duruyor.