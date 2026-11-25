Sabun mu, El Dezenfektanı mı? Hangisi Daha İyi Temizler?
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TED-Ed'in 5 milyondan fazla kez izlenen animasyonu, günde defalarca yaptığımız iki basit hareketi, yani ellerimizi sabunla yıkamayı ve el dezenfektanı sürmeyi karşılaştırıyor. Videonun işaret ettiği nokta, ikisinin de virüslere saldırma biçiminin birbirinden çok farklı olması ve bu farkın hangisini ne zaman seçmeniz gerektiğini belirlemesi. Lavabo yanınızdayken de çantanızdaki küçük şişeyi çıkarırken de aklınızda tutmanız gereken ayrıntılar, uzmanların ortak önerileriyle birlikte aşağıda.
Sabun ve el dezenfektanı arasındaki seçim, ellerimizin sandığımız kadar pürüzsüz olmadığını fark etmekle başlıyor.
Sabun, virüsün yağlı zarını parçalayıp onu kirle birlikte sudan akıp gidecek hale getiriyor.
El dezenfektanı ise alkolle virüsün zarını çökertiyor ama kiri ve yağı temizlemiyor.
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