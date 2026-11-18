Duş Lifini Banyoda Bırakanlar Yandı: Cildinize Mikrop Sürüyorsunuz!
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Her duşta cilde sürülen lif, kullanımdan sonra banyoda bırakıldığında bakteri ve mantarların hızla çoğaldığı bir ortama dönüşüyor. ABD'deki Cleveland Clinic'ten Dermatolog Dr. Melissa Piliang, nemli kalan liflerin biriktirdiği mikropları her gün yeniden cilde taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, lifin nasıl kurutulması ve ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini de tek tek sıraladı.
Ölü deri hücreleri lifin gözeneklerinde birikiyor, banyonun nemi gerisini tamamlıyor
Dr. Melissa Piliang: Biriktirdiğiniz mikropları tıraş sonrası açılan kesiklere taşıyorsunuz.
Sentetik lif 3-4 haftada, doğal kabak lifi 1-2 ayda bir değiştirilmeli
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