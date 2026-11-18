Duş lifi, cildi arındırmak için en sık başvurulan banyo malzemelerinden biri. Ancak dermatolog ve mikrobiyologların dikkat çektiği sorun lifin kendisi değil, kullanıldıktan sonra nerede ve nasıl bekletildiği.

Duş sırasında vücuttan ayrılan ölü deri hücreleri ve kir, lifin gözenekli dokusuna takılıp kalıyor. Duşun ardından banyoda yükselen nem ve sıcaklık bu organik kalıntılarla birleşince mikroorganizmalar için neredeyse kusursuz bir üreme alanı oluşuyor. Lif kurumadan ertesi duşa kadar aynı köşede asılı kaldığında bu döngü her gün yeniden başlıyor.